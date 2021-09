Nelle scorse ore il giovane cantante Sangiovanni ha provato mettere a tacere i gossip che lo riguardano con uno sfogo, nel quale ha cercato di far comprendere agli utenti del web che non bisogna confondere la sua vita da artista, così come quella della fidanzata Giulia Stabile, con la vita privata. Ma pare proprio che l'effetto ottenuto sia altro. Infatti, nelle ultime ore Fabrizio Corona, postando alcuni estratti delle parole del cantante di Amici 20, ha attaccato Sangiovanni esponendo il proprio pensiero al riguardo. In particolare secondo l'ex re dei paparazzi, il vicentino avrebbe scelto la via più facile per ottenere la fama.

Corona al cantante: 'Hai fatto il reality più famoso d'Italia'

Sangiovanni nelle ultime ore aveva preso la parola per cercare di zittire tutto il Gossip che si era scatenato intorno alla sua relazione con la vincitrice di Amici. Il suo intento, così come quello di Giulia stessa che in precedenza aveva chiesto ai fan di non arrogarsi il diritto di sentenziare sulla sua vita privata, era quello di definirsi in quanto artista e non in qualità di "fidanzato di". Se i suoi follower, o per lo meno, la maggior parte di essi, avevano dato la loro approvazione al discorso di Sangio, a scagliarsi duramente contro di lui è stato Fabrizio Corona.

L'ex re dei paparazzi ha ripostato sul proprio profilo social alcune parti dello sfogo di Sangiovanni, puntualizzando dei punti che secondo lui sono 'attaccabili'.

Infine, Corona ha voluto scrivere il suo pensiero rivolgendosi direttamente al cantante. Il primo punto affrontato da Fabrizio è legato al fatto che Sangio avrebbe scelto di fare "il reality più famoso d'Italia" e poi una volta fuori ha posato per le copertine di diversi giornali proprio con Giulia. "Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi possibilità tua storia d'amore senza la quale oggi non saresti un artista", ha poi proseguito Corona.

Ma non si è fermato qui: Corona ha infatti criticato Sangiovanni anche sul suo essere un artista. "Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower", ha scritto Fabrizio.

"Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa...

Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare', ha aggiunto Corona. Infine, il discorso si è concluso con un invito di Corona per Sangio a ringraziare e a usare la popolarità per crescere come cantante. 'fare l'artista non vuol dire rinnegare", ha terminato Fabrizio.

Sangio difeso dai fan sui social

L'attacco di Fabrizio ai 'danni' del cantante non è passato inosservato. Diversi fan di Sangiovanni hanno voluto sottolineare è che Amici non è un reality ma un talent show, che mette in risalto le capacità artistiche dei concorrenti, l'amore arrivato dopo è solo un valore aggiunto ma non certo il perno intorno al quale gira il programma.

Inoltre, non sono stati pochi coloro i quali su Twitter hanno affermato che Corona si sia voluto approfittare del malessere di un 'ragazzino' per ottenere maggiori visualizzazioni sui social. Altri invece si augurano che dietro Sangio ci sia una squadra di lavoro capace di aiutarlo ad affrontare la situazione.