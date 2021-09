I fan dell'influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez sono stati accontentati: potranno ben presto conoscere meglio i loro 'idoli' attraverso la nuova Serie TV The Ferragnez . La vita della coppia da dicembre 2021 andrà in onda su Amazon Prime Video.

I Ferragnez presto in tv: Amazon si rende protagonista di questo progetto

Dopo 'The Kardashian', il docu-reality americano dedicato alla famiglia Kardashian/Jenner, arriveranno i The Ferragnez. Questo genere televisivo che sta spopolando in America sbarcherà in Italia e Amazon ha scelto la coppia più seguita dal popolo social.

Ovviamente non mancheranno i figli Leone e Vittoria .

Anticipazioni della serie: 8 episodi che racchiudono la quotidianità, Sanremo e la nascita della secondogenita

'Non vedo l'ora che la vediate', conclude il post della Ferragni, dove troviamo l'annuncio della collaborazione con Amazon e un video interamente dedicato. Nel filmato appare la coppia elegantissima sui tetti di Milano e, tutto ad un tratto, attaccano una spina che illumina il titolo della serie a loro dedicata: The Ferragnez .

I due ci anticipano che grazie alla visione del documentario conoscerli meglio. Entreremo nel loro privato, capiremo meglio le dinamiche della coppia ei loro impegni. Conosceremo meglio Leone (primogenito) e Vittoria (secondogenita).

Di quest'ultima vedremo la nascita, oltre che tutta la gravidanza di Chiara. Ripercorreremo come hanno vissuto la pandemia, il loro impegno per la lotta contro il loro Coronavirus a Milano dove la abitare l'onorificenza ricevuta: l'Ambrogino d'Oro. Per quanto riguarda Fedez, sarà trasmessa la sua recente esperienza a Sanremo con Francesca Michielin .

Amazon e il rapporto con i Ferragnez

Non è un caso che la famiglia abbia scelto Amazon per farci entrare nella loro vita. Già il documentario sull'influencer 'chiara ferragni Unposted' trasmesso su Prime Video e presentato al Festival di Sanremo 2019, fu un successone. La donna è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut contest dedicato al fashion di Amazon Original.

Federico, invece, è il loro primo italiano social ambassador ed ha partecipato alla prima stagione di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo e al recentissimo show Lol: Chi ride è fuori, in qualità di arbitro e conduttore. Fabrizio Ievolella CEO di Benijay Italia, che produce per Amazon studios, anticipa sulla serie tv in uscita a dicembre: 'Si sono raccontati senza paura, mettendosi in gioco e condividendo tutta la loro vita, permettendo di farsi conoscere per quelli che sono'.