Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne trono over, continua ad essere uno dei personaggi "simbolo" della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Anche quest'anno, infatti, tornerà in scena nel parterre del programma, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella. Un ritorno molto atteso dal pubblico, dato che quest'anno Gemma si presenterà con una serie di novità importanti che la riguardano: questa estate ha ritoccato il seno, andando così ad aumentare la spesa complessiva per i suoi interventi di chirurgia estetica.

Uomini e donne, Gemma ritorna dal chirurgo per un nuovo intervento

Nel dettaglio, questa estate Gemma Galgani ha ammesso di essere ricorsa nuovamente al chirurgo estetico, per chiedere di rifarle il seno.

La dama torinese di Uomini e donne ha raccontato in una recente intervista di averlo fatto perché vuole sentirsi ancora desiderabile per i cavalieri che prenderanno parte alla trasmissione di Canale 5 e che potrebbero guardarla con un occhio diverso dopo questo ritocco al décolleté.

Gemma, infatti, non ha nascosto che proprio grazie a questo intervento, spera di riuscire a trovare il famoso principe azzurro col quale costruire qualcosa di bello e duraturo fuori dallo studio del programma Mediaset.

Ecco quanto avrebbe speso Gemma per i vari interventi

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Gemma coronerà finalmente il suo sogno d'amore, in tanti si chiedono a quanto ammonta la cifra complessiva spesa dalla dama di Uomini e donne, per concedersi tutti questi ritocchini estetici.

Ebbene, stando ad una serie di indiscrezioni che circolano sul web e sui social, complessivamente Gemma potrebbe aver speso circa 12.000 euro dal chirurgo estetico, nel corso dei vari anni.

In particolar modo, l'operazione ai denti non viene conteggiata perché le venne offerta da Mediaset durante la partecipazione al programma "Selfie - Le cose cambiano", condotto da Simona Ventura e prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Il costo delle varie operazioni di Gemma Galgani

Per quanto riguarda, invece, la mastoplastica additiva al seno alla quale si è sottoposta questa estate, la cifra spesa potrebbe aggirarsi sugli 8 mila euro.

Va aggiunto anche il costo del lifting che la dama torinese di Uomini e donne scelse di farsi la scorsa estate. In quell'occasione, Gemma ribadì di essersela pagata da sola e la cifra potrebbe aggirarsi sui 3000 euro.

Vanno aggiunti anche i costi delle punturine che la dama ha ammesso di aver fatto per rimpolpare un po' le labbra, il cui costo si aggirerebbe tra i 300 e i 600 euro e in più si parlerebbe anche di un trattamento ai capelli che Gemma avrebbe fatto quest'anno, il cui costo sarebbe sui 400 euro.