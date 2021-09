La presenza di una presunta escort al Grande Fratello 15 (edizione del 2018) continua a tenere banco. Su Instagram, anche Angelo Sanzio ha fornito la sua opinione in merito. Nel dettaglio, l'ex gieffino ha confidato di avere partecipato a un conviviale dove si mormorava il pettegolezzo. Dunque, Angelo come Luigi Favoloso e Veronica Satti, non si è stupito della vicenda.

L'indiscrezione

Tutto è nato da Dagospia. Giuseppe Candela ha spiegato che nell'edizione del Grande Fratello 15 sarebbe stata presente una escort. A quanto pare, la ragazza sui social direbbe di essere un'influencer ma farebbe spesso dei viaggi in Turchia come escort d'alto bordo.

Il pettegolezzo è stato commentato da Luigi Favoloso. L'imprenditore campano in qualità di ex concorrente di quell'edizione ha fatto sapere di essere al corrente della presenza di una escort. Come rivelato da Favoloso, la notizia non lo avrebbe colpito più di tanto. Sebbene, l'ex gieffino non abbia fatto alcun nome ha riferito che per un periodo si era avvicinato a questa ragazza ma poi ha preferito non frequentarla.

Le parole di Sanzio

Il Gossip lanciato da Dagospia ha generato una sorta di reazione a catena. Dopo le parole di Favoloso è intervenuto sulla vicenda anche Angelo Sanzio. Il ragazzo si era fatto conoscere all'interno del Reality Show come il "Ken Umano". Su Instagram, l'ex gieffino ha chiosato: "Nel settore la cosa era molto risaputa".

Successivamente, Sanzio ha rivelato che una volta durante un conviviale abbracciando questa persona, la ragazza gli disse qualcosa che gli mise la pulce nell'orecchio. Sebbene i fan abbiano cercato di strappare il nome o qualche dettaglio sulla persona finita al centro del gossip, il diretto interessato ha dichiarato di non dire nulla né in pubblico né in privato.

Tuttavia, è tornato a fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto all'incontro: "Una persona molto conosciuta disse ad un'altra persona altrettanto conosciuta che la ragazza era protetta da lui".

La stoccata di Veronica Satti

In precedenza, anche Veronica Satti ha commentato la news. La diretta interessata - anche lei ex concorrente del Grande Fratello 15 - ha rivelato di essere a conoscenza di una presunta escort nella casa di Cinecittà.

Come spiegato da Veronica, anche in altre edizioni sarebbe stata presente qualche escort tra cui un ragazzo: "Lo so al 100%".

Senza troppi giri di parole, Satti si è domandata se gli autori del programma fossero o meno a conoscenza di questa cosa. Poi ha aggiunto: "Forse li mettono di proposito ma guai a dirlo". A quanto pare, la persona in questione avrebbe svolto questo lavoro sia prima che dopo la partecipazione al reality show. Infine, Veronica Satti ha precisato di non giudicare le scelte di nessuno.