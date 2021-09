Non è passata neanche una settimana dall'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e alcuni dei concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini avvertono già la mancanza dei propri cari.

Ad esempio Ainett Stephens e Manila Nazzaro, nelle scorse ore, mentre erano sedute in giardino si sono scambiate affermazioni riguardanti i propri figli sottolineando come sia complicato non poterli avere accanto, vederli e sentirli.

La venezuelana, rispondendo a una domanda dell'ex Miss Italia, ha dichiarato che le farebbe piacere avere la possibilità di sentire suo figlio Christopher, in modo particolare di sera perché sa che senza la mamma fa un po' di fatica a prendere sonno.

Ainett parla con Manila

Ainett Stephens a dialogo con Manila Nazzaro in giardino, affronta l'argomento dell'assenza dei propri figli. Secondo la presentatrice foggiana, nonostante sia complicato, non dovrebbero sentirsi in colpa per essersi momentaneamente allontanate dalle famiglie. La 43enne ha sottolineato alla showgirl sudamericana che sta partecipando al programma targato Mediaset anche per il figlio. "Quando hai un figlio anche quindici giorni lontani risultano troppi", questa la replica di Ainett a Manila Nazzaro.

L'ex Miss Italia 1999 ha successivamente raccontato l'episodio in cui ha rivelato ai propri figli la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Il più piccolo dei suoi bambini ha domandato alla madre se quando viene nominata può votare per eliminarla.

Tramite questo racconto Manila ha evidenziato come il figlio minore non abbia accolto con particolare entusiasmo la nuova esperienza professionale della pugliese.

Stephens ha risposto divertita che in genere i figli maschi sono mammoni.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 6

Dopo la puntata d'esordio di lunedì 13 settembre, questa sera venerdì 17 alle ore 21:30, ci sarà il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5.

Al timone Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dei nuovi inquilini varcheranno la porta rossa della casa più spiata d'Italia: Jo Squillo, Andrea Casalino, Samy Youssef, Giucas Casella e Nicola Pisu.

Attesa anche per l'ingresso dell'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni (che nelle scorse settimane è stata al centro del Gossip anche riguardo a Fabrizio Corona) e per quello di Miriana Trevisan, dopo anni di assenza dal piccolo schermo.