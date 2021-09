Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Raffaella al GF Vip. Nel corso della prima puntata, infatti, la bella Fico ha litigato con Soleil per una nomination e ha spiazzato gli addetti ai lavori quando ha detto di essere fidanzatissima. Intervistato il giorno dopo il debutto, Alfonso Signorini ha specificato che la ragazza si era dichiarata single durante i provini, quindi avrebbe raccontato una bugia pur di essere scelta per il cast della sesta edizione.

Il commento del presentatore del GF Vip

Sono passati pochi giorni da quando la casa del GF Vip ha accolto i protagonisti della sesta edizione: tra i concorrenti più chiacchierati dopo il debutto, c'è sicuramente Raffaella.

La bella ex di Mario Balotelli, infatti, è stata la prima a litigare davanti alle telecamere al termine della puntata d'esordio, quella che è andata in onda lunedì 13 settembre.

Quando gli è stato chiesto di commentare il vivace bisticcio che hanno avuto Fico e Sorge in diretta, Alfonso Signorini ha detto: "Raffaella ha già perso la maschera, il suo aplomb. Si vedeva che le si smontava la faccia, che le cadeva a pezzi".

Secondo il presentatore del reality-show, Soleil sarebbe una provocatrice in grado di far saltare i nervi alla maggior parte dei vipponi: la prima "vittima" dell'influencer, però, è stata proprio la soubrette durante il momento nomination.

Le bugie prima di partecipare al GF Vip

Un'altra cosa che ha catturato l'attenzione di Alfonso, sono le parole che Raffaella ha usato per descrivere la sua attuale situazione sentimentale.

Quando Adriana Volpe ha provato ad accostarla a qualche compagno di GF Vip, la bella Fico ha subito precisato: "Io sono felicemente fidanzata".

Questa informazione, però, sarebbe una novità per gli addetti ai lavori: Signorini, infatti, a "Casa Chi" ha fatto sapere che la Raffaella avrebbe detto cose diverse quando si è sottoposta a tutti i provini che hanno preceduto il suo ingresso tra le mura di Cinecittà.

"A noi aveva detto di essere single. Perché l'ha fatto? Magari perché pensava di avere più possibilità", ha raccontato il conduttore del reality-show il giorno successivo alla prima puntata della sesta edizione.

Secondo Alfonso, dunque, la ex di Balotelli avrebbe mentito sul suo legame amoroso per cercare di rientrare più facilmente nel cast: "La storia del GF insegna che sono quelli fidanzati a creare più storie, forse per questo ci ha detto di essere single e non fidanzata".

Buon inizio per la sesta edizione del GF Vip

In merito alla persona con la quale Raffaella farebbe coppia da poco più di un mese, Signorini ha fatto sapere: "Si chiama Piero ed è un ragazzo molto abbiente di Forte dei Marmi". Insomma, Fico sarebbe legata ad un imprenditore piuttosto facoltoso da un breve periodo, quindi il presentatore del GF Vip non esclude che durante l'avventura nella casa non possa capitare qualcosa di spiazzante tra la showgirl e un altro concorrente.

Il padrone di casa del reality-show Mediaset, inoltre, si è detto molto soddisfatto del riscontro che ha avuto la prima puntata: gli ascolti sono andati bene (quasi 3 milioni di spettatori e il 20% di share circa) e i vipponi hanno già iniziato a creare dinamiche interessanti sin dall'inizio del programma.

Soleil è sicuramente un'inquilina sulla quale gli addetti ai lavori puntano per smuovere gli equilibri, ma anche Tommaso Eletti potrebbe rivelarsi una sorpresa dopo la figura non proprio bellissima che ha fatto a Temptation Island. Alfonso, inoltre, supporta Manuel Bortuzzo e il messaggio di forza, uguaglianza e speranza che vuole far arrivare ai telespettatori.