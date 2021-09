Lunedì 13 settembre, su Canale 5, si sono accesi i riflettori sulla casa più spiata d’Italia. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ci sono anche le Principesse d’Etiopia, Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié. Le tre “vippone” che figurano come unico concorrente, sono state duramente criticate da Anna Pettinelli.

La clip di presentazione

Jessica, Clarissa e Lucrezia hanno fatto il loro esordio nella casa più spiata d’Italia. Le tre sorelle hanno dichiarato di avere il “sangue blu”. Con tanto di ironia, le neo gieffine hanno reso noto di essere delle vere principesse.

Il motivo? Il nonno è stato l’ultimo erede al trono in Etiopia.

Dal Grande Fratello Vip 6, le “vippone” sognano di trovare l’amore. Inoltre hanno confidato di avere un carattere particolare tanto che potrebbero avere problemi con alcuni coinquilini.

Il commento di Pettinelli

Terminata la clip di presentazione, le tre concorrenti sono state fatte entrare nella casa da una porta secondaria. Sui social, le Principesse d’Etiopia hanno spaccato l’opinione pubblica. A commentare l’ingresso delle tre nobili ci ha pensato anche Anna Pettinelli. Senza troppi peli sulla lingua, l’insegnante di Amici ha chiosato: “Tre principesse?” A detta di Anna, se Patrizia De Blanck è nobile tutti possono esserlo. Infine, Pettinelli ha tagliato corto: “Quota coatta presente”.

Stando al pensiero della diretta interessata, le Principesse etiopi non sarebbero delle persone nobili. Il loro modo di parlare in dialetto romano e il loro look non rappresenterebbe delle persone fini. Ma non solo, Pettinelli nel lanciare una stoccata alle gieffine ha lanciato una frecciatina anche alla Contessa De Blanck.

La reazione del web

Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 6, i telespettatori hanno commentato l’ingresso delle Principesse d’Etiopia. Secondo alcuni, le tre sorelle sarebbero il “trash” in persona. Secondo altri, dureranno poco all’interno del Reality Show. Altri utenti, hanno criticato il look scelto da Lucrezia, Clarissa e Jessica.

Altri ancora invece, hanno sostenuto che le tre ragazze abbiamo fatto un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica.

Per quanto riguarda il look delle Selassié, anche Alex Belli è incappato in una gaffe. Le tre sorelle hanno indossato delle piume. L’attore invitato da Signorini a esprimere un giudizio sulle coinquiline, ha chiosato: “Le tre sorelle hanno il pelo ovunque”. Affermazioni che hanno fatto storcere il naso a Sonia Bruganelli. Secondo l’opinionista si sarebbe trattato di una caduta di stile. A pensare allo stesso modo c’è stata anche Adriana Volpe: Belli avrebbe dovuto utilizzare un termine più adeguato.