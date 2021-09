Raffaella Fico, concorrente del Grande Fratello Vip 6, è ritornata a parlare del suo ex compagno Mario Balotelli. Dalla loro relazione d'amore passata è nata una figlia di nome Pia. La 33enne campana ha voluto raccontare episodi per lei molto dolorosi. Al conduttore del Reality Show, Alfonso Signorini, nel corso della terza puntata del GF Vip, andata in onda ieri lunedì 20 settembre 2021, la showgirl ha definito Balotelli come un amore totalizzante, descrivendo il giocatore coma una persona profonda che durante la sua vita ha dovuto affrontare delle difficoltà che hanno finito per farlo apparire per il tipo di ragazzo che non è.

Raffaella Fico molto corteggiata da Balotelli

Durante il live del Grande Fratello Vip 6 del 20 settembre 2021, Raffaella Fico ha parlato nuovamente della sua passata relazione con Mario Balotelli, giocatore attualmente impegnato in Turchia. La soubrette ha dichiarato ad Alfonso Signorini che ha conosciuto il calciatore quando lei aveva 21 anni e ha rivelato che non si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Al contrario, l'ex Milan e Inter ha corteggiato molto la campana che ha svelato di aver ricevuto delle rose rosse durante il loro primo appuntamento. La gieffina ha aggiunto di non aver mai amato nessun altro così come ha amato Mario Balotelli.

L'episodio raccontato da Raffaella Fico

Raffaella Fico ha, in seguito, raccontato un episodio triste che l'ha addolorata. La showgirl ha confidato di essersi presentata a casa di Mario Balotelli mentre il calciatore era in compagnia della madre e del fratello oltre che di alcuni amici. Lui non aprì la porta di casa e chiamò le forze delle ordine.

"Andai via con la polizia e con la mia bambina", ha dichiarato Raffaella Fico, definendosi distrutta in quella circostanza. Per amore della figlia nata dalla loro relazione d'amore, di nome Pia, la showgirl ha deciso di perdonare il suo ex ragazzo. La campana ha aggiunto che erano giovani che hanno compiuto vari errori. Oggi, i rapporti tra Mario Balotelli e Raffaella Fico sono sereni.

La gieffina ha rivelato che sono tornati a parlarsi dopo qualche anno, chiarendosi, ed il calciatore ha chiesto scusa. Secondo Fico, oggi il loro rapporto non sarebbe andato in quella direzione e ha affermato di voler bene a Balotelli come se fosse suo fratello.

Raffaella Fico ha ricordato la madre

Successivamente, nel corso della serata, Raffaella Fico ha voluto anche ricordare sua madre, scomparsa l'anno scorso. La showgirl ha definito il genitore come la sua migliore amica, aggiungendo: "Io, mamma e Pia vivevamo insieme ed eravamo inseparabili".