Lunedì 20 settembre è andata in onda in prima serata la terza puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Durante la trasmissione è stato aperto il capitolo 'Amedeo Goria e Ainett Stephens': i due infatti si sono resi protagonisti di numerose critiche da parte del pubblico. Da un lato Goria, che è stato criticato per aver volto delle avance non gradite alla ragazza. Dall'altro lato la Stephens che, secondo i telespettatori, è rimasta al gioco. La fidanzata di Goria, Vera Miales, ha accusato la concorrente di trarre vantaggio da questo siparietto e non si è risparmiata nel criticarla.

Qualche giorno fa, l'influencer ha avuto uno sfogo nelle sue storie di Instagram, dove si diceva triste per quanto vedeva mandare in onda. Vera era delusa dal comportamento di Goria, tanto da non riconoscerlo più. Per tale ragione lo ha duramente bacchettato: ''Se continui così fuori non mi trovi'. Anche Alfonso Signorini durante la puntata è andato contro il concorrente, difendendo Ainett poiché 'libera di stare dove vuole' aggiungendo che è Amedeo quello che deve contenersi. Lo sfogo della ragazza è stato anche trasmesso lunedì e da quel momento, afferma Vera, ''Tutto è cambiato''. Oggi, tramite le sue storie di Instagram, riferisce di sentirsi soddisfatta. Le sue ultime dichiarazioni hanno smosso il vippone e la ragazza nota che la situazione stia migliorando.

'Amedeo sono felice che tu stia rispettando il nostro amore'

Vera Miales ancora una volta usa i suoi social per mandare dei messaggi d'amore al suo fidanzato Amedeo Goria. Dopo averlo difeso a spada tratta contro le pesanti accuse da parte del web, nonostante fosse anche lei stessa sconcertata dal comportamento dell'uomo, oggi si dichiara felice di aver visto un cambiamento in lui.

''Hai finalmente capito che stavi esasperando un gioco che nuoceva a te, ma esaltava altri, mi stavi ferendo'', esordisce così la Instagram story della ragazza. Grazie al suo precedente sfogo riesce a vedere l'Amedeo che l'aveva fatta innamorare e di nuovo pronta a difenderlo a spada tratta.

Vera Miales: 'Amedeo Goria è un uomo molto autoironico, sono dispiaciuta che sia stato frainteso'

L'influencer approfitta del post per ricordare nuovamente la sua posizione: ''Il mio fidanzato è un tipo scherzoso, ama l'ironia e mi dispiace che non si sia fatto capire''. Ora però le cose stanno cambiando e, a detta della giovane modella, vedremo un Goria diverso poiché la versione 'cascamorto' non stava divertendo più nemmeno lei. All'inizio, infatti, è rimasta al gioco ma quando ha capito che la situazione stava sfuggendo di mano ha deciso di intervenire. ''Hai fatto bene a frenarti, ora tutti potranno apprezzarti per quello che sei''.

Vera Miales aspetterà Amedeo Goria fuori dalla casa del GfVip

Nonostante i problemi che ci sono stati in questi giorni, Miales è sempre più innamorata e dopo aver visto l'uomo cambiare ha promesso che lo aspetterà fuori. ''Ci sarò sempre a sostenerti, ti aspetto fuori'', conclude la modella.