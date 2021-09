A poche ore dalla fine della puntata del GF Vip in cui si è parlato anche del suo nascente flirt con Lulù, Manuel ha voluto raffreddare gli animi di tutti facendo un importante chiarimento. A chi gli ha chiesto se inaugurerebbe la Love Boat con la principessa etiope, Bortuzzo ha risposto che l'unica persona con la quale vorrebbe condividere quella stanza della casa è Alex Belli. I telespettatori del reality, inoltre, hanno notato la freddezza che il giovane ha mostrato quando in diretta sono state mandate le immagini dei suoi baci con una delle sorelle Hailé Selassié.

I fan del GF Vip sono convinti: a Manuel non piace Lulù

La puntata del GF Vip che è andata in onda venerdì 24 settembre, potrebbe essere stata fondamentale per capire come stanno veramente le cose tra due aspiranti piccioncini del cast. Dopo che Alfonso Signorini ha introdotto il video sui primi baci che Manuel si è scambiato con Lulù nella casa, i telespettatori si sono concentrati sulle espressioni non proprio entusiaste di lui.

Se la principessa ha speso parole importanti per il compagno d'avventura ("Per me è molto importante, non mi interessa se sta seduto o cammina"), lui non si è esposto, anzi le telecamere l'hanno sorpreso più volte mentre faceva delle facce perplesse sull'argomento.

Se inizialmente si pensava che potesse essere Lucrezia la meno coinvolta della "coppia", nelle ultime ore la teoria che va per la maggiore è che sia Bortuzzo il meno convinto a voler vivere una relazione sentimentale tra le mura di Cinecittà.

La 'friendzone' di Manuel alla principessa del GF Vip

Gli attenti spettatori del GF Vip, poi, hanno notato una risposta che Manuel ha dato quando Alfonso ha chiesto ad Aldo Montano dove dormirà quando rientrerà nella casa. Visto che Lulù ha preso il posto dello schermidore accanto a Bortuzzo, il conduttore del reality ha pensato che questo cambiamento fosse definitivo soprattutto dopo i baci che si sono scambiati i due ragazzi.

Il 22enne, però, ha frenato gli entusiasmi dei sostenitori della "ship" con la principessa quando ha detto: "Aldo dorme con me, non ti lascio amore mio".

Queste parole, unite alle espressioni non proprio entusiaste che ha fatto mentre in tv venivano mostrate le sue effusioni con la Hailé Selassié, portano tanti fan a pensare che Manuel non sia intenzionato a legarsi sentimentalmente alla compagna di reality, anzi che addirittura non veda l'ora che torni Montano per riunire il gruppo dei "Tre Moschettieri" con Alex Belli.

La risposta del concorrente del GF Vip gela gli spettatori

A proposito dell'attore, l'altra notte è stato citato da Bortuzzo quando Nicola Pisu ha avanzato una romantica ipotesi sul suo futuro con Lucrezia.

Il concorrente del GF Vip, infatti, al termine della puntata si è rivolto a Manuel e gli ha detto: "Prossimamente avrai modo di testare la Love Boat con la tua Lulù".

La replica dell'ex nuotatore è stata immediata e gelida: "Ma scherzi? Se dovessi andarci porterei Alex e non di certo lei".

Chi ha ascoltato questa fredda dichiarazione, non ha potuto non sottolineare quanto giochi a favore di uno scarso interesse da parte del giovane nei confronti della principessa etiope.

"Manuel non vede l'ora che torni Aldo per liberarsi di Lulù e vorrebbe dormire con Alex piuttosto che con lei.

Direi che è proprio amore", ha commentato uno spettatore del programma di Canale 5 la notte successiva alla quarta diretta del 24 settembre.

Se la ragazza è apparsa abbastanza coinvolta dal 22enne dopo i baci che si sono dati, lui l'avrebbe già "frienzonata" in più occasioni dicendo di preferirle la vicinanza degli amici.