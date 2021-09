Giulia Salemi conduce GFVip Party con Gaia Zorzi. Durante il collegamento di lunedì 27 settembre, la modella italo-persiana ha dichiarato di essere rimasta delusa per l'atteggiamento di Cristiano Malgioglio. A quanto pare, il paroliere ha bloccato la compagna di Pierpaolo Pretelli su Instagram. Un gesto che non è stato preso bene dalla destinataria.

La confidenza di Salemi

In occasione dell'ultimo collegamento col GF Vip Party, il duo Salemi-Zorzi ha parlato in collegamento con Andrea Zelletta. Durante la chiacchierata, l'influencer italo-persiana si è lasciata andare a una confidenza personale: "Vi faccio uno spoiler, Malgioglio mi ha bloccata su Instagram".

La diretta interessata ha ironizzato sull'accaduto: "Non sta bene, io sono scioccata".

Davanti a un incredulo Zelletta e Zorzi, Giulia ha spiegato di avere avuto delle liti nella casa del Grande Fratello Vip con Cristiano. Tuttavia, non si sarebbe mai aspettata di finire nella "black-list" del paroliere. Al momento, non è chiaro perché il paroliere abbia deciso di non seguire più l'influencer italo-persiana. Tuttavia, non è escluso che presto Cristiano Malgioglio decida di fare chiarezza visto che ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua.

I presunti motivi del gesto

Anche se non direttamente, Cristiano Malgioglio potrebbe avere bloccato Giulia Salemi per alcune minacce ricevute su Instagram.

Scendendo nel dettaglio, le minacce erano arrivate da alcuni fan di Pierpaolo Pretelli: gli utenti avevano invitato il paroliere a dare solo voti alti ed esprimere giudizi positivi sul modello pugliese a Tale e Quale Show. Anche se indirettamente, il giudice potrebbe avere deciso di "silenziare" per non leggere commenti sulle performance di Pretelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni. Fino a quando il diretto interessato non farà chiarezza sul suo gesto bisognerà parlare della vicenda utilizzando il condizionale.

Giulia e Pierpaolo: intesa alle stelle

Giulia Salemi sta vivendo un momento d'oro: l'ex gieffina dopo avere trovato l'amore al Reality Show di Canale 5, sta avendo delle grandi soddisfazioni anche dal punto di vista lavorativo.

Per quanto riguarda la storia con Pretelli, i due hanno una grandissima intesa. In una recente intervista, lo stesso Pierpaolo non ha nascosto che la coppia sta cominciando a pensare in grande. Per quanto riguarda gli impegni di lavoro, Giulia dopo il GF Vip ha condotto un programma in streaming per Mediaset. Oggi invece, conduce con Gaia Zorzi - sorella di Tommaso - GF Vip Party. Nei giorni scorsi, Salemi è stata avvistata in compagnia di Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week.