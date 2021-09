Nella serata di lunedì 27 settembre è andata in onda la quinta puntata del GF Vip. Durante la diretta, Sophie Codegoni ha incontrato sua mamma Valeria ed ha rivelato dei dettagli su un episodio avvenuto due mesi prima di partecipare a Uomini e donne che ha coinvolto entrambe. In particolar modo, l'ex tronista ha raccontato di avere assistito ad un episodio di violenza accaduto a sua madre. Alessandro Rosica ha commentato la diretta del reality ed ha informato i suoi follower che la redazione della trasmissione di Maria De Filippi avrebbe radiato la gieffina e, per tale motivo, non sarebbe più la benvenuta nel dating show di Canale 5.

GF Vip: Sophie racconta cosa le è accaduto prima di Uomini e Donne

Nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie ha confidato ai suoi coinquilini di un episodio che è avvenuto prima della partecipazione al dating show. A tal proposito, Alfonso Signorini ha parlato della vicenda durante l'ultima puntata del reality e ha voluto fare una sorpresa alla gieffina. Due mesi prima di partecipare al programma di Maria De Filippi, Codegoni ha assistito ad un episodio spiacevole avvenuto a sua mamma, che ha subito un episodio di violenza da parte del suo compagno. Durante il racconto di Sophie, Rosica ha rivelato un retroscena su Sophie Codegoni che, a detta sua, sarebbe stata radiata da Uomini e Donne.

GF Vip, per Rosica Sophie sarebbe stata radiata da Uomini e Donne

Alessandro Rosica, a tal proposito, ha aggiunto dettagli in merito all'ex tronista e al dating show di Canale 5, affermando: ''Eri radiata. La redazione di Uomini e Donne ti ha radiata, tu non entri più nemmeno per sbaglio, per tutte le cose che hai fatto, per tutte le cose che hai inventato.

Là vicino, vicino a Uomini e Donne non ci passi nemmeno per sbaglio perché ti buttano fuori''.

Sophie racconta al GF Vip un retroscena su Uomini e Donne

Come raccontato da Sophie Codegoni, l'episodio di violenza subito da sua mamma Valeria le ha causato problemi nel relazionarsi con gli uomini, facendole perdere fiducia nel genere maschile.

In particolar modo, sarebbe stato proprio anche a causa di questa vicenda che, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, l'ex tronista avrebbe rifiutato più di quattrocento corteggiatori che avevano scritto alla redazione per poterla corteggiare. A tal proposito, Codegoni ha rivelato: ''Questo brutto episodio è successo due mesi prima che io andassi a Uomini e Donne. Quindi, per assurdo, dicevo sempre che stavo cercando l'amore in un momento in cui l'amore aveva rovinato la mia vita. Però io ci credo, ci credo tanto, ci ho creduto lì. Avevo tanta e ho tanta paura''.