Soleil Sorge è una delle concorrenti della sesta edizione del GF Vip e, durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, sta avendo un rapporto complicato con una sua vecchia conoscenza. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, deve convivere con Gianmaria Antinolfi, con il quale, in passato, ha avuto un breve flirt. Durante l'ultima puntata in diretta, andata in onda nella serata di venerdì 24 settembre, la coppia ha avuto uno scontro, nel quale Soleil ha pianto, ma alcuni utenti del web hanno ipotizzato che l'influencer stesse recitando.

GF Vip: Gianmaria e Soleil discutono

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiamato Gianmaria per parlare del suo rapporto con Soleil. Antinolfi ha dichiarato di essere dispiaciuto per come siano andate le cose con l'influencer. L'imprenditore ha anche affermato di essere stato innamorato della modella e, a quel punto, il conduttore ha fatto intervenire Soleil per replicare alle sue parole. La modella ha accusato Gianmaria di avere parlato di vicende della sua vita privata con altre persone e la discussione fra i due coinquilini è continuata anche in soggiorno. Sorge ha iniziato a piangere, ma alcuni utenti del web hanno pensato che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia recitato, perché non le sarebbero scese le lacrime.

Soleil piange con Gianmaria al GF Vip: i commenti sul web

Alcuni utenti, sotto al video della discussione fra i due concorrenti della sesta edizione del GF Vip, hanno espresso i loro commenti. Una persona, a tal proposito, ha scritto: ''Più falsa di lei nessuna'', mentre un'altra ha affermato: ''Questi finti pianti sono pietosi come lei...

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

recita e pure male! Alex Belli lo fa meglio e ho detto tutto!''. Altri utenti, sul web, hanno paragonato, quella che per loro era recitazione, alle soap opera spagnole e un ragazzo ha scritto: ''Recita peggio di quelli del Segreto''.

GF Vip: alcuni utenti dubitano di Soleil e del rapporto con Gianmaria

Oltre ad avere giudicato finto il comportamento di Soleil, alcune persone hanno ipotizzato potesse essere stato finto anche quello di Gianmaria, pensando quindi che entrambi i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 stessero recitando un copione.

A tal proposito, una persona ha scritto: ''Fintoni da tre soldi'', mentre un'altra ha commentato così: ''Devo dire che sono una cosa pazzesca, che bravi a recitare, ma poi tutti e due''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi riusciranno a mettere da parte le loro divergenze e riusciranno a instaurare un rapporto di amicizia e una piacevole convivenza nella casa del GF Vip.