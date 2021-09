Non c'è pace per Giulia De Lellis. Di fronte all'ennesimo commento negativo che ha ricevuto sui social network, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rispondere in prima persona a una hater che l'ha definita "ridicola", arrivando a consigliarle di farsi aiutare da qualcuno. L'influencer continua a essere presa di mira da chi non approva il suo stile di vita: le ultime critiche, infatti, la 26enne le ha ricevute per una gita fuori porta che ha fatto col fidanzato Carlo Beretta.

Botta e risposta social tra Giulia De Lellis e una follower

È bastata una foto pubblicata su Instagram a scatenare una nuova polemica su Giulia De Lellis. Domenica 5 settembre, infatti, la ragazza ha deciso di fare una gita con il fidanzato in un posto isolato, per la precisione in una zona consigliatale dall'amica Ivana Mrazova.

"Aveva ragione Ivana, qui le foreste sono meravigliose", ha scritto la 26enne sotto allo scatto in cui la si vede passeggiare in mezzo al verde con un abbigliamento adatto alla situazione.

Oltre ai complimenti dei più affezionati fan, questo post è stato bersagliato dalle critiche si chi non ha apprezzato né il look né la meta scelta dalla giovane.

Tra i pareri negativi che ha ricevuto, uno in particolare ha colpito l'influencer ed è quello che recita: "Sei semplicemente ridicola".

Le parole di Giulia De Lellis sul web

Dopo essersi imbattuta nel commento di chi le ha dato pubblicamente della "ridicola", Giulia ha deciso di prendere parola per difendersi da quello che secondo lei è un attacco gratuito.

"Lei che è una madre di famiglia, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo?", ha sbottato De Lellis sotto al suo ultimo post su Instagram.

Rivolgendosi direttamente alla donna che l'ha criticata per il look che ha scelto per una giornata in campagna con Carlo Beretta, l'influencer ha tirato fuori altre informazione sulla sua hater: "Fa questo da tempo, ma si faccia aiutare per favore".

Secondo quello che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto sui social network, colei che l'ha contestata lo farebbe abitualmente e soprattutto con messaggi privati.

Amore a gonfie vele per Giulia De Lellis

Gli attacchi che riceve quasi quotidianamente dagli hater sembrano non minare più di tanto la felicità di Giulia. La giovane, infatti, continua a mostrarsi sorridente al fianco del ragazzo col quale fa coppia da circa un anno, il rampollo che le ha fatto dimenticare definitivamente Andrea Damante: Carlo Beretta. I due hanno trascorso tutta l'estate insieme e solo pochi giorni fa hanno partecipato emozionati al matrimonio della sorella di lei.

Anche se sono fidanzati da poco, si vocifera che i due abbiano grandi progetti per il prossimo futuro: De Lellis non ha mai nascosto il suo forte istinto materno, per questo si dice che presto potrebbe decidere di mettere su famiglia col riservato compagno.

Sembrano lontani, infine, i Gossip che sono circolati in passato su presunte frizioni tra Giulia e alcuni familiari della sua dolce metà. Si è detto e scritto, ad esempio, che la madre e la nonna di Carlo non avrebbero mai veramente superato la rottura tra il figlio e Dayane Mello (la modella brasiliana alla quale il giovane è stato legato fino a un anno e mezzo fa circa), tant'è che continuano a frequentarla a pranzo o a cena, nonostante la relazione sia finita ed entrambi i ragazzi abbiano altre storie.