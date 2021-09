Aldo Montano fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato fatto un importante annuncio riguardante proprio il campione olimpico, che in questi giorni ha scelto di mettersi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia. Montano non sarà presente nei prossimi giorni: gli spettatori che seguiranno la diretta 24 ore su 24 del reality show sia in tv che in streaming, avranno modo di vedere che non sarà col resto del gruppo di "Vipponi" di questa sesta edizione.

L'uscita di Aldo Montano dalla casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, l'annuncio legato all'uscita di scena di Aldo Montano dalla casa del Grande Fratello Vip 6, è stato fatto sui social del programma, dove viene spiegato anche il motivo di questa decisione.

"Aldo Montano è uscito dalla casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente", è stato svelato sui social del reality show Mediaset.

E così, per degli impegni presi prima ancora di firmare il contratto che lo avrebbe visto tra i concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip, ecco che Aldo Montano ha dovuto abbandonare il reality show ma il suo non sarà un addio definitivo.

La produzione del GF Vip 6 parla del suo ritorno futuro in casa

Sempre nella comunicazione social fatta sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip 6, viene precisato che tra qualche giorno Aldo potrà rientrare nella casa, anche se prima dovrà stare per un po' di tempo in isolamento, così come prevede la prassi.

"Il concorrente rientrerà nella casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena", fa sapere la produzione del reality show condotto da Signorini, confermando di fatto che il pubblico avrà modo di rivederlo nel corso delle prossime settimane, per proseguire questa sesta edizione.

In questa prima settimana di messa in onda del GF Vip 6, Aldo Montano è stato uno dei concorrenti che ha lasciato maggiormente il segno.

Katia Ricciarelli vittima di una caduta al Grande Fratello Vip

Il campione si è contraddistinto per la sua bontà d'animo e la sua semplicità: Montano, fin dal primo momento, ha stretto un forte legame con il giovane Manuel Bortuzzo, aiutandolo nei momenti di difficoltà all'interno della casa di Cinecittà.

In attesa di scoprire quando ci sarà il ritorno di Aldo Montano nella casa del Grande Fratello Vip 6, al centro dell'attenzione di queste ore continua ad esserci anche Katia Ricciarelli.

La cantante lirica, nelle scorse ore, si è ritrovata protagonista di una caduta avvenuta in giardino: per fortuna, però, non si è fatta male e non ha avuto problemi.