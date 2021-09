La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per cominciare: tra pochi giorni, ovvero lunedì 13 settembre, Alfonso Signorini presenterà il primo gruppo di concorrenti. Dando un'occhiata ai profili Instagram dei personaggi del cast, è facile dedurre chi entrerà nella casa durante la puntata d'esordio e chi lo farà nel corso della diretta di venerdì 17: Soleil, Alex Belli e Ainett Stephens, ad esempio, sono in isolamento da quasi una settimana, mentre altri come Sophie Codegoni e Andrea Casalino sono ancora "a spasso".

Anticipazioni puntata d'esordio del Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip è quasi pronta ad accogliere i nuovi concorrenti. Pochi giorni prima del debutto, ovvero giovedì 9 settembre, su Mediaset Play sono andate in onda per errore le immagini in diretta dall'abitazione di Cinecittà che da lunedì 13 ospiterà il cast della sesta edizione.

Dopo che Alfonso Signorini ha ufficializzato i 22 protagonisti che ha scelto dopo tanti provini, i curiosi hanno iniziato a domandarsi se il gioco inizierà per tutti lo stesso giorno oppure se gli ingressi saranno scaglionati.

Stando a quello che trapela dai profili Instagram dei futuri vipponi, si deduce che alcuni cominceranno l'avventura nel reality durante la prima puntata, altri debutteranno nella diretta di venerdì 17, la seconda di quest'anno.

I protagonisti del debutto del Grande Fratello Vip

Quando mancava una settimana all'esordio del Grande Fratello Vip 6, alcuni personaggi del cast hanno cominciato a pubblicato Instagram Stories da una camera d'albergo. Questo significa che dura sette giorni l'isolamento preventivo che tutti i nuovi concorrenti devono affrontare prima di cominciare l'avventura nel reality-show di Canale 5.

Non tutti i vipponi, però, sono in quarantena da lunedì 6 settembre: questo vuol dire che un gruppo di inquilini varcherà la soglia della porta rossa nella prima puntata del 13/09, un altro nella seconda di venerdì 17.

Le celebrità che sono isolate dal mondo esterno da giorni, e che quindi inizieranno a giocare già a partire dalla prima diretta, sono: Soleil Sorge, Alex Belli, Ainett Stephens, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Amedeo Goria e Manila Nazzaro.

I protagonisti della sesta edizione che fino a giovedì 9 settembre hanno pubblicato foto e video in "libertà" (e che entreranno nella casa nel corso della seconda puntata), sono: Sophie Codegoni, Andrea Casalino, Jo Squillo e Samy Youssef.

Attesa per il ritorno in tv del Grande Fratello Vip

I concorrenti del GF Vip 6 che non sono stati citati, restano in dubbio: visto che nessuno di loro sta pubblicando Instagram Stories recenti, è difficile dedurre se sono isolati in albergo oppure se sono ancora a casa in attesa di cominciare l'avventura.

Tutti e 22 i vipponi della nuova edizione, però, dovrebbero essere presentati da Alfonso Signorini nel corso delle prime due puntate di quest'anno, quelle che saranno trasmesse in diretta su Canale 5 lunedì 13 e venerdì 17 settembre.

I personaggi che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà nei prossimi giorni, in realtà sono 24 in totale: le tre figlie dell'imperatore d'Etiopia Hailé Selassié, infatti, gareggeranno come se fossero una sola persona, per questo motivo il cast del reality-show si dice conti 22 protagonisti.

Qualora gli ascolti dovessero soddisfare Mediaset, il programma potrebbe subire un sostanziale allungamento: voci ancora non confermate, infatti, sostengono che quella che sta per debuttare in televisione potrebbe essere l'edizione del GF Vip più lunga della storia.