Crollano gli ascolti del Grande Fratello Vip 6. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini quest'anno andrà in onda col consueto doppio appuntamento in prime time ma, dal punto di vista auditel, la scelta non sembra essere quella giusta. Dopo un buon esordio di questa sesta edizione, è arrivato un verdetto a dir poco nefasto per il reality show e per i vertici Mediaset: la seconda puntata di venerdì 17 settembre è letteralmente crollata dal punto di vista auditel, registrando il peggior risultato di sempre della storia del reality show.

Mediaset, crollano gli ascolti del Grande Fratello Vip 6: è flop in prime time

Nel dettaglio, la seconda puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda questo venerdì sera su Canale 5, ha ottenuto una media di appena 2 milioni di spettatori, con uno share che si è fermato al 14,70%.

Un dato a dir poco allarmante e sonoramente flop, in netto calo rispetto a quello registrato dal reality show nella puntata di lunedì sera. Al debutto, infatti, la media aveva sfiorato la soglia dei 3 milioni di spettatori e lo share del GF Vip aveva superato il muro del 20%.

Dati che, paragonati a quelli della seconda puntata, confermano il crollo clamoroso di questa edizione.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini perde la sfida contro Carlo Conti

Ad avere la meglio nella gara ascolti del prime time è stato Tale e Quale Show 2021, il varietà condotto da Carlo Conti, che quest'anno è stato impreziosito con l'arrivo in giuria di Cristiano Malgioglio.

La prima puntata in onda venerdì 17 settembre, ha ottenuto una media di circa 4 milioni di telespettatori ed ha superato il muro del 22% di share.

Ben 8 punti percentuali in più rispetto alla media del Grande Fratello Vip 6, terminato circa un'ora e mezza dopo la fine dello show di Rai 1.

Il reality show di Alfonso Signorini ai minimi storici

Quello registrato venerdì sera su Canale 5, è uno dei peggiori risultati di sempre nella storia del reality show, che mai prima d'ora aveva rischiato di finire sotto la soglia dei due milioni di spettatori in prime time.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane? Gli autori riusciranno a mettere punto delle nuove dinamiche tali da rialzare di nuovo gli ascolti di questa sesta edizione, dopo il clamoroso flop di venerdì sera?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, durante la seconda puntata del GF Vip 6, Signorini si è reso protagonista anche di un discusso discorso sul "politicamente corretto", col quale ha precisato che quest'anno i concorrenti non saranno puniti per ogni minimo errore, così come è stato fatto nelle passate edizioni.

Il conduttore ha anche invitato i telespettatori a divertirsi senza essere sempre alla ricerca di gaffe o scivoloni dei concorrenti, da portare alla luce sui social.