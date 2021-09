Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato. La porta rossa della casa più spiata d'Italia si è aperta lunedì 13 settembre 2021, per fare entrare gli inquilini che prenderanno parte al reality show condotto nuovamente da Alfonso Signorini. Tra le concorrenti del programma targato Mediaset, in onda su Canale 5, vi è Raffaella Fico. La bellissima 33enne non è passata inosservata sin dal suo ingresso nel GF Vip 6 per alcune affermazioni riferite al suo ex compagno Mario Balotelli.

La freccciatina di Raffaella Fico

Raffaella Fico è stata la terza gieffina a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà dopo Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo. Nella clip mandata in onda da Alfonso Signorini per presentare la ragazza campana, Raffaella non si è trattenuta dal lanciare delle frecciatine all'indirizzo di Mario Balotelli.

La 33enne di Cercola ha sottolineato di aver avuto almeno un grande amore, riferendosi proprio all'attaccante che ora milita in Turchia. Con il giocatore ex Milan ed Inter, Fico ha dichiarato di aver avuto una bellissima storia d'amore dalla quale è nata la loro figlia di nome Pia. La bambina è stata definita da Raffaella come la gioia più grande della sua vita. In seguito, la gieffina ha evidenziato che, inizialmente, Balotelli si è tirato indietro, ma lei non si è arresa e ha combattuto per fare in modo che la piccola Pia avesse un papà. Al giorno d'oggi, la giovane ha dichiarato che il calciatore è un padre premuroso, ma: "Potrebbe fare molto di più, ma molto di più", ha aggiunto Fico. Non è mancata anche una stoccata di Raffaella all'indirizzo di una coinquilina, senza svelare, però, il nome: "Quelle persone che le guardi e non ti stanno simpatiche".

L'esibizione di Raffaella Fico

Prima di fare il suo secondo ingresso nella casa del Grande Fratello, dopo la sua esperienza alla quarta edizione 'nip', Raffaella Fico si è esibita con un abito molto sensuale, in un balletto, fuori dalla porta rossa, sulle note del suo singolo dal titolo Mamacita loca. Si tratta di un mix di suoni elettronici e latini che la showgirl italiana ha realizzato con il celebre dj, producer e remixer Gigi Soriani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La risposta di Mario Balotelli

Alle parole di Raffaella Fico non si è fatta attendere la reazione di Mario Balotelli, padre di Pia. Il calciatore, ad oggi, è impegnato in Turchia con la squadra dell'Adana Demirspor. L'ex giocatore di Milan e Inter, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter ha dichiarato che anche ora che gioca lontano dall'Italia, lo si punzecchia con bugie e cattiverie contro di lui.

Per anni i rapporti fra Balotelli e Raffaella Fico sono stati tesi a causa del mancato riconoscimento del calciatore nei confronti della figlia. Oggi, però, i due sarebbero tornati in rapporti amichevoli.