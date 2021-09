Il Grande Fratello Vip 6 è ufficializzato al nastro di partenza. Il prossimo 13 settembre andrà in onda la prima puntata serale di questa nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, previsto per due volte alla settimana su Canale 5. In attesa di scoprire come se la caveranno i nuovi Vipponi all'interno della casa di Cinecittà, in queste ore stanno circolando le prime indiscrezioni sui presunti compensi percepiti dagli inquilini e si parla di cifre che arriverebbero a toccare anche i 15 mila euro a settimana.

I presunti compensi per il Grande Fratello Vip 6

A riportare queste indiscrezioni sui presunti compensi percepiti dai concorrenti del Grande Fratello Vip 6, ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram, ha condiviso un articolo dove si parla delle cifre che percepirebbero i nuovi concorrenti di questa edizione .

Si parla di cachet che oscillerebbero tra i 5 mila ei 15 mila euro, anche se la stessa Deianira sostiene di sapere che i compensi più bassi di questa sesta edizione si aggirerebbero sui 1000 euro a settimana.

Nello specifico si vocifera che le più pagate sarebbero Raffaella Fico e Katia Ricciarelli, le quali arriverebbero a un premio di 15 mila euro a settimana.

I compensi per il GF Vip 6 arriverebbero anche a 15 mila euro a settimana

Per tutti gli altri concorrenti in gara quest'anno nella casa del GF Vip 6, invece, le cifre sarebbero decisamente più basse e oscillerebbero tra i 5 ei 7 mila euro a settimana.

Le indiscrezioni parlano, ad esempio, di un compenso sui 5 mila euro per Gianmaria Antinolfi (noto alle cronache per essere l'ex fidanzato di Belen Rodriguez), Ainett Stephens e Tommaso Eletti, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island e già super criticato sui social.

Per Carmen Russo e Miriana Trevisan, invece, si parlerebbe di un compenso pari a 7 mila euro a settimana.

Le novità della casa del Grande Fratello Vip 6

Voci che, per il momento, non sono state confermate dai diretti interessati e dalla produzione stessa del reality show condotto da Alfonso Signorini, che debutterà il prossimo lunedì 13 settembre in prime time.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, Signorini ha confermato che quest'anno ci saranno dei cambiamenti importanti per quanto riguarda la struttura della casa e anche il meccanismo stesso del reality show.

La storica casa di Cinecittà è stata completamente rimodernata e il conduttore ha svelato che quest'anno il salone è stato raddoppiato di volume rispetto al passato. In casa sarà presente anche un angolo denominato "Love Boat" che sarà una sorta di suite per i concorrenti.