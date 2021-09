Manca poco meno di una settimana al debutto del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5. Il reality show tornerà in onda con la conduzione di Alfonso Signorini, pronto ad accogliere tra le mura domestiche di Cinecittà i nuovi 22 "vipponi" che si metteranno in gioco sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia. Tante le novità di questa sesta edizione, a partire dal cast fino a quelle riguardanti l'aspetto della casa di Cinecittà, che quest'anno subirà delle sostanziali modifiche.

Cambia la casa del Grande Fratello Vip 6: il retroscena di Signorini

A svelare i primi retroscena sulla nuova casa del Grande Fratello Vip 6 ci ha pensato proprio il conduttore Alfonso Signorini che, in una recente intervista, ha svelato che quest'anno la casa sarà completamente diversa rispetto a quella vista nel corso delle ultime edizioni in onda su Canale 5.

"La casa sarà diversa. Prima si apriva con il living della cucina ora con il salone che è raddoppiato di volume", ha svelato Signorini, aggiungendo poi che quest'anno la cucina si affaccerà sul giardino e che le docce sono state posizionate tra giardino e cucina. Ma le novità non sono finite qui, perché il conduttore del Grande Fratello Vip 6 ha anche svelato l'esistenza di un nuovo angolo della casa denominato "Love Boat", che sarà una sorta di suite per i concorrenti in gara.

Il conduttore parla dell'ingresso di Manuel Bortuzzo

Al tempo stesso, però, non mancherà anche il nuovo tugurio, la zona meno confortevole della casa dove soggiorneranno gli inquilini "indisciplinati" oppure coloro che non hanno superato le prove previste nel corso della settimana.

Insomma una serie di modifiche che non passeranno inosservate neppure agli occhi dei telespettatori da casa del GF Vip 6 e che sono state messe in atto anche per poter accogliere, nel migliore dei modi, il giovane Manuel Bortuzzo.

L'ex nuotatore, rimasto paralizzato dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco, si metterà in gioco all'interno della casa di Cinecittà, dove cercherà di portare il suo mondo.

"Avere lui è il modo migliore per far conoscere la disabilità nella sua quotidianità", ha dichiarato il padrone di casa del reality show in onda su Canale 5.

La programmazione del Grande Fratello Vip 6

Insomma un'edizione che sembra promettere molto bene dal punto di vista dei contenuti e che continuerà a puntare sul doppio appuntamento settimanale.

Anche quest'anno, infatti, il GF Vip 6 andrà in onda sia di lunedì che di venerdì in prime time su Canale 5.

A questi appuntamenti, poi, si aggiungerà quello con il daytime in onda nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset e la diretta 24 ore su 24 visibile in chiaro su Mediaset Extra.