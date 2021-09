Lunedì 13 settembre 2021 inizierà la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, mentre le opinioniste del Reality Show saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Fra i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia dovrebbe esserci Ainett Stephens. Come riportato nel portale davidemaggio.it, la casa del Grande Fratello è pronta ad accogliere un'altra 'felina' a distanza di 21 anni. Alla prima, storica, edizione del reality show partecipò Marina La Rosa, denominata 'gatta morta', mentre Ainett Stephens ha ricoperto il ruolo, in passato, di 'gatta nera', nel programma Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno.

Ainett Stephens possibile concorrente al GF Vip 6

Meno di due settimane mancano all'inizio del Grande Fratello Vip 6. Molti dei nomi dei prossimi inquilini della casa più spiata d'Italia sono conosciuti, mentre su altri ci sono ancora delle riserve. Il giornalista Davide Maggio, sul suo account Twitter ha fatto accenno a 22 concorrenti che varcheranno la porta rossa. Fra i vip che potrebbero partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini c'è anche quello di Ainett Stephens, venezuelana, classe 1982, che gli spettatori del piccolo schermo ricordano per aver partecipato al quiz preserale nel 2006, Mercante in fiera, dove ricopriva il ruolo di gatta nera su Italia 1. Oltre alla bella sudamericana vi sono anche altri possibili concorrenti come Miriana Trevisan, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro, Amedeo Goria, Soleil Sorge, passando per Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo e Francesca Cipriani.

La carriera di Ainett

Ainett Stephens, 39enne, bellezza sudamericana nata in Venezuela, ha raggiunto il massimo della popolarità in Italia nel secondo lustro della prima decade degli anni 2000. Nel 2005 fu il volto del programma Real Tv per tre edizioni, fino al 2007. In seguito, nel 2006, partecipò al fianco di Pino Insegno nel programma Mercante in fiera con il ruolo di 'gatta nera'.

Successivamente, un anno dopo, per Controcampo realizzò un calendario sensuale e insieme a Daniele Bossari fu al timone di Azzardo, un altro quiz targato Mediaset. Poi, tra il 2009 e il 2011, la bella venezuelana ha affiancato Piero Chiambretti, in Chiambretti Night e Chiambretti Supermarket. Stephens ha effettuato anche due apparizioni a Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, nella quinta e sesta edizione nel 2007 e nel 2010.

Non solo Mediaset, ma anche Rai per Ainett, volto su Rai 3 di Circo Massimo Show. Ha condotto, inoltre, ben otto edizioni (dal 2007 al 2014) del Festival internazionale del Circo di Monte Carlo e del Festival Internazionale del Circo di Domani.