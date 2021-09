Amedeo Goria è finito al centro di una bufera mediatica. Il modo in cui il concorrente del Grande Fratello Vip 6 “corteggia“ Ainett Stephens non piace affatto alla maggior parte dei telespettatori. Nella serata di giovedì 16 settembre, Manila Nazzaro ha invitato il coinquilino a smetterla di cercare un contatto.

L’episodio incriminato

Nella serata di giovedì 16 settembre, i “vipponi” dopo la cena sono corso in giardino e si sono scatenati con alcuni balli. Mentre Francesca Cipriani e Ainett Stephens erano intente a ballare su un lettino da sole, Amedeo Goria le ha raggiunte.

Il giornalista prima ha toccato le mani della 39enne, poi ha fatto scendere le mani sul lato B della modella.

Ma non è finita qui, perché in camera l’ex marito di Maria Teresa Ruta è caduto nuovamente nello stesso errore. Ainett, Francesca e Manila si trovavano nel letto così come Amedeo: ad un certo punto il giornalista ha cercato il contatto con Stephens. In realtà, non è la prima volta. Amedeo ha “allungato le mani” sulla coinquilina anche il giorno prima mentre erano sotto le coperte.

Nazzaro perde le staffe

Dopo avere cercato l’ennesimo contatto fisico con Ainett, Amedeo è stato rimproverato da Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia con tono stizzito ha chiosato: “Smettila con quella mano”. Sebbene la 39enne non abbia detto nulla, Manila ha invitato il coinquilino a tenere le mani al loro posto.

Nel frattempo, su Twitter, è scoppiata la polemica. Moltissimi telespettatori hanno chiesto la squalifica del giornalista. Secondo alcuni, Goria starebbe molestando la coinquilina. I giudizi negativi s Amedeo sono stati vari: chi ha dato al concorrente del “vecchio” e chi lo ha definito “viscido”. Altri invece, hanno confidato che se fossero stati al posto della 39enne avrebbero già reagito con uno schiaffo.

A tale proposito, è stato chiesto agli autori del Reality Show un provvedimento. Per capire se Alfonso Signorini deciderà o meno di riprendere Amedeo Goria bisogna attendere la messa in onda del Grande Fratello Vip 6, prevista per venerdì 17 settembre su Canale 5.

La compagna di Amedeo attacca Stephens

Intanto, su Instagram, è intervenuta anche la compagna di Amedeo Goria.

Vera con una stories si è scagliata contro la modella. Scendendo nel dettaglio, la donna ha sostenuto che Ainett sia una donna molto bella ed elegante. Al tempo stesso, ha invitato la “vippona” a non fare la furba e stare lontana dal suo uomo.

Ovviamente, il messaggio di Vera è stato oggetto di numerose critiche. Secondo alcuni utenti, la donna dovrebbe prendersela con il compagno e non con Stephens che sta “subendo” il corteggiamento serrato del giornalista.