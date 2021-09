Domenica 12 settembre, su Canale 5, è partita una nuova stagione di Scherzi a Parte. Tra i protagonisti della puntata, c’è stato anche Andrea Roncato. Inconsapevole dello scherzo, l’attore e regista si è lasciato andare ad una serie di commenti poco carini sul Grande Fratello Vip.

Lo scherzo

Lo scherzo ad Andrea Roncato è stato organizzato nei minimi dettagli. L’attore ha ricevuto un invito per il Festival del Cinema di Venezia per andare a riscuotere un premio (finto). All’arrivo in hotel con la moglie, la direzione dell’albergo aveva sbagliato ad assegnare la stanza.

Successivamente, all’evento non era stato trovato il nome di Roncato in lista. Di conseguenza, il regista ha deciso di chiamare Pietro (finto responsabile e consapevole dello scherzo) per avere spiegazioni.

A quel punto, il signor Pietro ha spiegato ad Andrea che non c’era alcun premio per lui. Il riconoscimento era di Patrick del Grande Fratello Vip, ma in un primo momento aveva rifiutato l’invito. In un secondo momento, però, avrebbe deciso di accettarlo, lasciando Roncato senza premio.

Lo sfogo

Nel sentire che per lui non c’era alcun premio, Andrea Roncato ha cominciato ad elencare tutti i film portati in scena. A quel punto, tale Pietro ha rincarato la dose: “Sai, uno del Grande Fratello lo riconoscono di più”.

Parole che hanno l’andato su tutte le furie l’ex marito di Stefania Orlando. Scendendo nel dettaglio, Roncato ha cominciato a pronunciare una serie di epiteti contro il Reality Show di Canale 5: “Il Grande Fratello Vip? Una fabbrica di falliti”. A detta dell’attore, i partecipanti non sarebbero dei veri personaggi famosi. Inoltre, tutti coloro che hanno preso parte al programma è solo ed esclusivamente per avere fatto scalpore.

Il diretto interessato ha spiegato che alcuni concorrenti sono diventati famosi solamente per avere indossato degli abiti succinti al Festival del Cinema.

La reazione di Pretelli

Le affermazioni di Andrea Roncato non sono passare inosservato. Il riferimento della biancheria intima mostrata alla manifestazione in Laguna, riguarda l’apparizione di Giulia Salemi e Dayane Mello.

Per questo motivo ha deciso di intervenire Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino, su Twitter, ha preso le difese della sua compagna: “Andrea Roncato tutti ti conosciamo per il cinema. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman. Pessimo…” in difesa di Salemi, sono arrivati anche i fan della modella. Un utente ha elogiato Pierpaolo per avere risposto alla provocazione di Roncato con toni pacati. Inoltre, l’utente ha sostenuto che Giulia e Dayane sono due donne libere e non devono affatto essere giudicate per il look sfoggiato.