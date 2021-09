Venerdì 17 settembre si rinnova l'appuntamento su Canale 5 con Il Grande Fratello Vip 6. In prime time alle 21:30 andrà in onda la seconda puntata di questa edizione che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel, arrivando a sfiorare il 21% di share. Le anticipazioni di questa seconda puntata rivelano che ci sarà spazio, in primis, per l'entrata in casa di nuovi concorrenti che avranno così la possibilità di mettersi in gioco tra cui l'ex tronista Sophie Codegoni.

Venerdì 17 settembre, la seconda puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco chi entrerà

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata del GF Vip 6, rivelano che tra i nuovi volti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, spicca quello di Jo Squillo, in passato già concorrente dell'Isola dei famosi in onda sempre su Canale 5.

Spazio anche all'arrivo di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Miriglian che tiene in mano le redini del concorso di bellezza Miss Italia, noto alle cronache dopo che sua mamma lo denunciò per le continue richieste di denaro dovute alle sue dipendenze.

Tra i nuovi concorrenti del GF Vip 6 anche Sophie Codegoni, ex tronista a Uomini e donne

Grande attesa anche per l'arrivo di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne, la quale è stata già messa "sotto accusa" da Soleil Sorge, la quale in questi giorni ha parlato di presunte strategie che Sophie avrebbe messo a punto con Fabrizio Corona per emergere sempre più all'interno della casa.

Occhi puntati anche sull'arrivo di Miriana Trevisan, ex protagonista di Non è la Rai e in passato anche valletta per diversi anni nei quiz condotti da Mike Bongiorno.

Per la Trevisan sarà un ritorno sul piccolo schermo, dopo anni di assenza.

Spazio anche all'arrivo di Giucas Casella, l'attore Davide Silvestri e Andrea Casalino.

In attesa di vedere l'ingresso dei nuovi concorrenti all'interno della casa di Cinecittà, va detto che in queste ore non sono mancati i momenti di tensione e i primi scontro.

Katia Ricciarelli perde già le staffe nella casa del GF Vip 6

Occhi puntati in primis su Katia Ricciarelli, che non ha per niente gradito l'atteggiamento delle principesse, le quali con l'aiuto di Soleil Sorge e Raffaella Fico hanno messo in atto un "crudele scherzo", facendo credere ai concorrenti che ci sarebbe stata una squalifica immediata per uno di loro.

La Ricciarelli ha sbottato duramente ammettendo di non gradire questo tipo di scherzi, al punto da arrivare a minacciare anche la sua uscita.

L'ex moglie di Pippo Baudo, in questi giorni, è finita al centro delle polemiche anche per una presunta bestemmia, al punto che in molti sui social hanno chiesto la sua squalifica dal gioco.

Un argomento che, sicuramente, sarà posto sotto la lente di ingrandimento nel corso della seconda puntata del GF Vip, la quale dovrà vedersela contro il debutto di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e dedicato alle imitazioni.