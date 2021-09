Non accenna a placarsi l'astio tra Soleil e Gianmaria: dopo aver litigato animatamente durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, i due hanno continuato a punzecchiarsi anche nelle ultime ore, arrivando a fare rivelazioni che hanno lasciato senza parole i compagni d'avventura. Antinolfi, in particolare, ha sussurrato all'orecchio di Miriana qualcosa riguardante Sorge: la showgirl è rimasta scioccata e ha detto che si augura che le confidenze del napoletano non siano state captate dal pubblico a casa.

Astio alle stelle tra due ex al Grande Fratello Vip

Quello tra Gianmaria e Soleil è sicuramente uno dei legami più chiacchierati tra i nati nella casa del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto un flirt nel recente passato, ma hanno ancora parecchio da rimproverarsi soprattutto sul perché sia finita la relazione. Dopo che Sorge l'ha accusato di aver avuto atteggiamenti da stalker, Antinolfi si era ripromesso di non parlare più di lei e del loro rapporto, ma nelle ultime ore è successo qualcosa di inaspettato. Chiacchierando con Miriana, l'imprenditore si è lasciato andare a parole che potrebbero aprire nuovi scenari su questa storia, soprattutto vedendo l'espressione che ha fatto Trevisan quando ha ascoltato le confidenze del compagno d'avventura.

La curiosità dei fan del Grande Fratello Vip

Nel video, che sta facendo il giro della rete, si vede Gianmaria sussurrare qualcosa all'orecchio di Miriana: l'audio non è chiaro, anzi i telespettatori sono riusciti a captare solamente la parola "televoto". Dopo che Antinolfi si è allontanato da lei, Trevisan ha fatto un'espressione scioccata ed ha esclamato: "Spero che non si sia sentito perché è pesante".

La soubrette, dunque, si augura che al pubblico non sia arrivata la confessione che l'imprenditore avrebbe fatto su Soleil, la sua ex "amica speciale". Il napoletano ha anche aggiunto di aver detto questa cosa solamente alla compagna di Grande Fratello Vip, come se si trattasse di un segreto inconfessabile che potrebbe mettere in grande difficoltà Sorge.

Sapendo che il ragazzo ha citato il televoto, si può ipotizzare un qualche tipo di strategia da parte dell'influencer per andare il più avanti possibile nel gioco, ma per il momento queste sono solo teorie che stanno facendo i fan dopo aver assistito alla scena dell'altra sera.

Attesa per la quarta puntata del Grande Fratello Vip

Visto che né Gianmaria, né Miriana sono più tornati sull'argomento, è pronosticabile che venga tirato fuori nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip. Venerdì 24 settembre, infatti, Alfonso Signorini condurrà il quarto appuntamento in diretta con il reality-show, e sicuramente parlerà anche del controverso rapporto tra Antinolfi e Sorge. Qualche giorno fa, infatti, i due hanno litigato per l'ennesima volta e sono arrivati a minacciare reciproche querele per le cose che sono state dette all'interno della casa più spiata d'Italia.

L'imprenditore ha anche pianto quando ha commentato l'accusa di stalking che gli ha lanciato Soleil davanti a tutti: la ragazza, infatti, ha raccontato che nell'ultimo periodo il suo ex "amico speciale" era diventato ossessivo, in quanto la cercava sempre e voleva condividere con lei tutti i momenti della giornata nonostante si fossero lasciati dopo una frequentazione durata tanti mesi e fatta di viaggi e grande passione. Tra qualche ora, dunque, il conduttore del GF Vip dovrebbe tornare su questo argomento, uno di quelli che più stanno appassionando il pubblico da quando il programma è cominciato, ovvero da una decina di giorni a questa parte.