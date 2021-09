Soleil Sorge è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6. La 27enne, nella clip di presentazione, ha rivelato ai telespettatori di essere un’attrice, influencer e giornalista. Dopo un’accurata ricerca, però, Fanpage avrebbe smascherato la “vippona”.

Le parole della concorrente

La 27enne italo-americana è finita al centro di una polemica mediatica. Soleil Sorge avrebbe mentito ai telespettatori. Scendendo nel dettaglio, la concorrente prima di varcare la porta rossa ha dichiarato: “Sono una giornalista, un’attrice e un’influencer”. Inoltre, la giovane ha confidato di essere stata protagonista indiretta all’interno del Reality Show.

In passato, la giovane lasciò in diretta Luca Onestini dopo averlo messo al corrente di un tradimento.

Soleil ha raccontato una bufala

In seguito alla clip di presentazione di Soleil, Fanpage ha voluto vederci chiaro. La testata giornalistica ha avviato un’accurata ricerca per trovare il nome della “vippona” all'interno degli elenchi dell'Ordine. A quanto pare, la 27enne ha raccontato una bufala: “Il suo nome non figura in nessuna delle categorie iscritte all’Ordine dei Giornalisti”. Fanpage fa sapere che la concorrente del Grande Fratello Vip 6 non compare in nessuno degli elenchi né con il nome per intero né con il nome abbreviato. Nonostante tutto, i diretti interessati si sono detti pronti ad avere un chiarimento da parte di Soleil.

A questo punto non è escluso che nella puntata di venerdì 17 settembre, Alfonso Signorini non decida di chiedere spiegazioni alla “vippona”. La stessa Fanpage si è domandata perché la 27enne si sia attribuita un titolo inesistente.

Scintille tra Sorge e Fico

In attesa di un chiarimento, l’avventura di Soleil Sorge al reality show di Canale 5 è partita alla grande.

Durante la diretta della prima puntata, la 27enne si è resa protagonista di uno scontro con Raffaella Fico. Al momento delle nomination, l’italo-americana ha deciso di nominare la modella campana. Quest’ultima però non sembra avere gradito, tanto da esprimere il proprio disappunto. In principio Soleil ha giustificato la sua scelta, spiegando che non poteva nominare le altre coinquiline per vari motivi.

Poi, ha concluso il discorso con un commento ironico: “Ciao str…” (pronunciato in inglese). Le affermazioni di Sorge hanno mandato su tutte le furie la destinataria. L’ex di Mario Balotelli si è domandata dove fosse la solidarietà femminile. Poi, ha sostenuto che non è carino dire parolacce in diretta nazionale. Infine, ha sostenuto che Soleil le stava antipatica prima di entrare al reality show ma si era ricreduta. Dopo lo screzio causato dalla nomination, Raffaella ha confermato l’astio nei confronti di Soleil.