Lunedì 13 settembre, su Canale 5, si sono accesi i riflettori sulla casa più spiata d’Italia. La terza concorrente ad entrare al Grande Fratello Vip 6 è stata Raffaella Fico. Nel video di presentazione la modella ha speso delle parole agrodolci per il suo ex fidanzato Mario Balotelli.

Le parole della gieffina

Raffaella Fico ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia come terza: prima di lei sono entrati Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo. In occasione del video di presentazione, la modella ha confidato di essere entusiasta per tornare dove tutto è cominciato 13 anni fa.

Raffaella infatti, ha già partecipato al Reality Show in passato. La diretta interessata non ha nascosto che grazie al Grande Fratello la sua carriera è spiccata.

Successivamente, Fico ha dichiarato di essere felicemente fidanzata. Al tempo stesso, però, non ha potuto non parlare del suo ex Mario Balotelli. Raffaella ha ammesso che la storia con il calciatore è stata un grande amore, dalla quale è nata Pia. Come raccontato dalla “vippona”, in principio lo sportivo si è tirato indietro dal dovere di padre. Per questo Raffaella Fico ha dichiarato di avere lottato per fare avere un padre alla figlia. Prima di concludere la concorrente ha spiegato che oggi si trova in ottimi rapporti con l’ex: “Adesso Mario è un padre abbastanza premuroso, ma potrebbe fare di più. Molto di più”.

La stoccata del calciatore

Alfonso Signorini ha fatto notare alla neo concorrente di avere sganciato la bomba di Gossip. Successivamente, il conduttore ha spiegato che la gieffina ha parlato di un tema molto importante. A quanto pare, le affermazioni di Raffaella Fico non sono passate inosservate al destinatario. Su Instagram, Mario Balotelli ha prontamente replicato alla ex fidanzata.

Il calciatore non ha gradito di essere stato menzionato: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e da tutti dovete continuare a punzecchiare con bugie e cattiverie”.

Mario Balotelli al centro delle polemiche

Nella scorsa edizione del reality show di Canale 5, Mario Balotelli era arrivato nella casa per fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah.

Ma non solo, il calciatore aveva trovato al GF Vip anche l’ex fiamma Dayane Mello. Durante una breve chiacchierata, il calciatore era finito al centro di una polemica per alcuni termini sessisti rivolti alla modella brasiliana. Su Instagram, Mario aveva spiegato di avere un rapporto speciale e confidenziale con Mello. Per questo motivo si era permesso di utilizzare un certo linguaggio. La stessa Dayane aveva confermato la versione dello sportivo.