Il tira e molla tra Soleil e Gianmaria è sicuramente uno degli argomenti più interessanti che sono stati trattati nelle prime puntate del Grande Fratello Vip: il pubblico ha dimostrato interesse e attenzione nei confronti dei due e del tormentato flirt che hanno vissuto nel recente passato. Stando a quello che ha anticipato ad Amedeo, però, Antinolfi sarebbe intenzionato ad interrompere il "giochino" con Sorge: l'imprenditore ha annunciato che sabato 25 settembre abbandonerà il programma per tornare alla sua vita.

L'annuncio prima della quarta diretta del Grande Fratello Vip

Venerdì 24 settembre, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, che potrebbe essere l'ultima per uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione. Dialogando con Amedeo Goria, Gianmaria si è lasciato andare ad una confidenza che i telespettatori hanno immediatamente intercettato e commentato sui social network.

Dopo essere stato protagonista della prima parte della nuova stagione, Antinolfi ha fatto sapere che intende lasciare la casa per fare ritorno alle sue abitudini e alla vita che ha sempre fatto lontano dai riflettori.

"Domani in puntata definirò la mia situazione con Soleil e sabato tornerò alla mia vita e al mio lavoro.

Me ne vado", ha detto l'imprenditore circa 24 ore prima della quarta diretta del programma.

Prima di abbandonare il gioco, però, il napoletano vuole fare chiarezza sul suo rapporto con Sorge, ma soprattutto si vuole difendere dalle pesanti accuse che lei gli ha lanciato negli ultimi giorni.

Liti e passione tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip

Dopo aver saputo che Gianmaria intende ritirarsi dal Grande Fratello Vip 6, alcuni spettatori si sono esposti sui social network per commentare la notizia: la maggior parte dei pareri espressi, sono a favore dell'addio dell'ex di Belen Rodriguez al reality-show di Canale 5.

"Ma perché proprio sabato? Puoi farlo anche ora, in questo istante", "Notiziona, sto volando. Adoro, neanche lo sforzo di buttarlo fuori", "Sì, come no", questi sono solo alcuni dei pensieri che i fan del programma Mediaset hanno condiviso su Twitter dopo aver scoperto che Antinolfi vuole lasciare la casa a neppure due settimane di distanza dall'inizio dell'avventura.

L'unico ad essere a conoscenza di questo "desiderio" dell'imprenditore, al momento è Amedeo: il giornalista ha ascoltato lo sfogo del compagno di reality, ma pare non si sia sbilanciato né per fargli cambiare idea né per supportarlo in questa decisione.

Soleil ancora protagonista al Grande Fratello Vip

Venerdì 24 settembre, Alfonso Signorini condurrà la quarta puntata del GF Vip: uno degli argomenti che il conduttore affronterà, sarà sicuramente il litigioso rapporto tra Soleil e Gianmaria.

Dopo aver dato dello stalker al compagno d'avventura (non che suo recente flirt), Sorge non ha fatto neppure un passo indietro, anzi ha provato a convincere gli altri concorrenti del fatto che Antinolfi starebbe assumendo un atteggiamento da vittima pur di nascondere la verità sul loro passato.

Chissà come reagirà l'influencer quando scoprirà che l'imprenditore intende abbandonare il gioco sabato prossimo, ovvero dopo aver chiarito la loro intricata situazione a pochi mesi di distanza dall'ultimo incontro che hanno avuto. Nei giorni scorsi, inoltre, il ragazzo è stato sorpreso dalle telecamere mentre sussurrava qualcosa all'orecchio di Miriana.

Trevisan, dopo aver ascolto le parole del napoletano, ha fatto una faccia stupita ed ha esclamato: "Spero che non si sia sentito, è una cosa pesante".