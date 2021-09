Soleil Sorge è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. In queste ore, Dagospia ha parlato di un presunto incontro amoroso tra la 27enne italo-americana e l'attuale compagno di Francesca Cipriani. Dal momento che la showgirl non sa nulla di tutto questo, ci ha pensato Alessandro Rossi a fare chiarezza. Il 30enne romagnolo ha fatto sapere di non avere mai avuto un incontro con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L'indiscrezione

Il blog di Roberto D'Agostino, nelle scorse ore, ha lanciato una bomba di Gossip. Scendendo nel dettaglio, si è parlato di un presunto flirt tra l'attuale compagno di Cipriani e Soleil Sorge: "Avvertite Francesca che Soleil prima di entrare nella casa avrebbe avuto un rapporto intimo con il suo compagno".

Tuttavia, nell'articolo non era presente alcuna data. Dunque, il presunto flirt potrebbe essere avvenuto in passato, quando ancora Alessandro Rossi non era fidanzato con la showgirl. Dal momento che il gossip ha cominciato a fare il giro del web, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione.

La versione di Alessandro Rossi

Alessandro Rossi, in un'intervista, ha negato di avere avuto un flirt con Soleil Sorge. Nel dettaglio, il 30enne originario di Cesenatico ha spiegato di essere stato contattato dall'influencer italo-americana con una mail di lavoro per un progetto: "Voleva uno scambio di merci". Alessandro ha fatto sapere che Soleil aveva chiesto a Rossi di arredare la sua nuova casa di Milano in cambio di pubblicità su Instagram.

Dal momento che Alessandro avrebbe dovuto trasferire tutta la sua squadra di lavoro a Milano in poco tempo, ha preferito rinunciare: "Non era assolutamente vantaggioso". Una volta rifiutata la proposta di lavoro, Alessandro e Soleil non si sono mai più sentiti: "Mai vista in vita mia".

La favola di Francesca e Alessadro

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono fidanzati da qualche mese e la relazione prosegue a gonfie vele.

Nei giorni scorsi, il 30enne ha deciso di fare una sorpresa alla showgirl. Di conseguenza, Alessandro si è presentato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip con un megafono e ha urlato all'indirizzo di Francesca: "Ti amo". A tale proposito, il diretto interessato ha anche raccontato un aneddoto: "Un uomo è uscito dal condominio e mi ha detto che le persone avevano il diritto di riposare".

Tornando alla sorpresa di Rossi, il 30enne ha spiegato che l'iniziativa è stata presa dopo avere visto Francesca giù di morale: "Ho voluto dirle che la amo e che per lei ci sono".

La liaison tra Francesca e Alessandro è nata in modo casuale, a fare scoccare la scintilla è stato un piatto di tortellini. Da quel giorno, la coppia sogna un futuro in grande con matrimonio e figli.