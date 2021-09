La prima coppia che si sta formando nella casa del Grande Fratello Vip, sembra non convincere molti: tra i tanti che dubitano dell'interesse di Lucrezia per Manuel, c'è anche uno dei migliori amici del ragazzo. Alex Castelluccio, infatti, ha preso parola su Instagram per dirsi contrario all'avvicinamento tra Bortuzzo e una delle sorelle Hailé Selassié: i due si sono scambiati dei baci appassionati a letto a neppure due settimane dall'inizio del programma.

I pareri degli amici del concorrente del Grande Fratello Vip

Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, nella casa del Grande Fratello Vip è scattato il primo vero bacio della sesta edizione.

Dopo essersi scambiati tenerezze per circa una settimana, Manuel e Lucrezia si sono lasciati andare alla passione.

Complice l'assenza temporanea di Aldo Montano (che dorme con l'ex nuotatore dall'inizio del reality-show), tra Bortuzzo e la principessa c'è stato un avvicinamento fisico piuttosto evidente: dopo carezze, abbracci e coccole, i due sono passati ai baci appassionati a letto.

Che tra i giovani sarebbe successo qualcosa a breve, i telespettatori l'avevano intuito guardando la terza puntata in diretta, durante la quale entrambi hanno confermato di stare bene insieme e di trovare conforto e affetto tra le braccia dell'altro.

Una delle sorelle Hailé Selassié, dunque, è riuscita a conquistare il concorrente più forte, quello che ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico con la sua forza, quella che ha tirato fuori dopo una sparatoria che l'ha costretto su una sedia a rotelle a vita.

Effusioni a dieci giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip

L'avvicinamento di Manuel a una delle principesse del cast, non sta piacendo a molti spettatori del Grande Fratello Vip: sono in tanti, infatti, a non credere al reale interesse di Lulù nei confronti del compagno d'avventura, soprattutto perché è stato palesato in modo esplicito a pochissimi giorni dall'ingresso nella casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre i due sono intenti a scambiarsi i primi baci tra le mura di Cinecittà, qualcuno di molto vicino a Bortuzzo si è esposto per accodarsi alla lunga serie di pareri negativi sulla prima vera coppia della sesta edizione del format di Canale 5.

Davide Ismaele, caro amico dell'ex nuotatore, ha condiviso su Instagram un video in cui lo sportivo e Lucrezia si coccolano a letto ed ha commentato: "Manueeel" con accanto l'emoticon di una persona che si mette una mano sulla fronte in segno di disappunto.

Franco Bortuzzo glissa sulla principessa del Grande Fratello Vip

Il migliore amico di Manuel, Alex Castelluccio, ha voluto commentare il flirt in corso con una delle sorelle Hailé Selassié citando una famosa frase che Mara Maionchi ha pronunciato spesso quando era giudice di X Factor.

Accanto ad un video in cui si vedono i piccioncini del Grande Fratello Vip intenti a scambiarsi tenerezze, il ragazzo ha scritto: "Per me è no".

Insomma, due cari amici di Bortuzzo sembrano concordare con quei fan del reality-show che non approvano la coppia, soprattutto perché è nata troppo velocemente e senza darsi il tempo necessario per conoscersi un po'.

Interpellato da Casa Chi sull'avvicinamento tra suo figlio e Lucrezia, il signor Franco ha preferito glissare.

Quando la conduttrice Rosalinda Cannavò gli ha chiesto cosa ne pensa dell'amore che potrebbe nascere tra Manuel e una delle principesse del cast, l'uomo si è limitato a dire che suo figlio ha sempre avuto bellissime fidanzate e che su Lulù preferiva non aggiungere nessun commento.

Franco, inoltre, ha informato i curiosi che tutte le ex del vippone gli hanno scritto per avere spiegazioni sull'inaspettato flirt che sta vivendo nella casa a meno di due settimane dal via.