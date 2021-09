Il prossimo lunedì 13 settembre, su Canale 5, partirà una nuova edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore, la casa più spiata d’Italia è finita al centro delle polemiche. Il motivo? Su una delle pareti è apparso uno scatto che ritrae Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci che si baciano. Ovviamente, lo scatto non è passato inosservato si fan dei “Prelemi”.

L’episodio incriminato

Su Mediaset Play sono state mandate in onda alcune immagini riguardanti la nuova casa che ospiterà i 22 “vipponi”. Da quello che è emerso, il salone sarà molto più grande rispetto allo scorso anno.

La cucina avrà un affaccio sul giardino mentre la doccia si troverà in posizione più centrale. Tuttavia, non sono stati i vari luoghi a finire sotto la lente d’ingrandimento ma alcuni scatti appesi alle pareti. Scendendo nel dettaglio, su una delle pareti è comparso un quadro che ritrae Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci mentre si baciano in piscina. La scena immortalata, riguarda un gioco di squadra effettuato lo scorso anno per ricevere una prova ricompensa.

La reazione dei fan dei ‘Prelemi’

Lo scatto presente nella casa più spiata d’Italia non è passato inosservato ai fan della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nel dettaglio, alcuni utenti, su Twitter, hanno parlato di mancanza di rispetto nei confronti della coppia.

Alcuni fan, hanno sostenuto che la coppia è fidanzata quasi da un anno e spesso si parla di nozze. Dunque, non ha alcun senso inserire una foto relativa ad un vecchio flirt. Sulla vicenda è intervenuto anche il migliore amico della modella italo-persiana. Matteo si è detto spiazzato per il quadro comparso nella casa di Cinecittà.

Inoltre, ha chiesto rispetto per la coppia.

A tale proposito, alcuni telespettatori e fan di Giulia e Pierpaolo hanno minacciato di non seguire la sesta edizione del Reality Show.

Pierpaolo vs Giulia

Nel frattempo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli saranno “avversari”. L’ex velino di Striscia la Notizia ogni venerdì sarà impegnato a Tale e Quale Show.

La modella italo-persiana invece, condurrà il programma online GF Vip Party con Gaia Zorzi.

A proposito del programma condotto da Carlo Conti, Cristiano Malgioglio in un’intervista ha rivelato un retroscena. Scendendo nel dettaglio, il paroliere e giudice di Tale e Quale Show ha dichiarato di avere ricevuto dei messaggi “minatori” sui social da alcuni fan dei “Prelemi”. Alcune persone avrebbero intimato al giurato di dare solamente giudizi positivi a Pretelli, altrimenti avrebbero tolto il like da Instagram. Alle “minacce” dei fan, Cristiano Malgioglio ha prontamente replicato: “Non me ne frega niente”.