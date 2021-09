Il comportamento di Amedeo Goria all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere al centro di accese polemiche. In queste ultime ore, il giornalista e conduttore televisivo ne ha combinata un'altra particolarmente grave, nel momento in cui si è sfilato le mutande mentre si trovava a letto con Ainett Stepehns, sua compagna di letto. Tuttavia, nel momento in cui è stato duramente ripreso dagli altri concorrenti, Amedeo avrebbe tirato in ballo la produzione del GF Vip e Signorini, scatenando un'ulteriore polemica social tra i fan.

Amedeo Goria, è polemica social dopo le sue parole sul GF Vip e Signorini

Nel dettaglio, in questa prima settimana di permanenza nella casa più spiata d'Italia, Amedeo si è lasciato andare ad una serie di gesti fin troppo premurosi nei confronti di Ainett.

Un atteggiamento che non è piaciuto alla modella e showgirl, la quale ha chiesto esplicitamente ad Amedeo di non esagerare per evitare ogni tipo di fraintendimento.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Goria si è lasciato andare ad una confessione inaspettata, con la quale ha messo in dubbio la veridicità del programma stesso, al punto da indurre i fan a pensare che questa sesta edizione del GF Vip possa essere in qualche modo pilotata dagli autori.

Gli autori pilotano il Grande Fratello Vip?

Amedeo, infatti, ha svelato che sia Alfonso Signorini che la produzione del reality show, sarebbero contenti di questo suo modo di fare un po' piacione all'interno della casa di Cinecittà, aggiungendo poi che questa situazione porterebbe ascolti al programma serale di Canale 5.

"Signorini mi ha detto che loro sono contenti se faccio il seduttore", ha svelato Goria all'interno della casa, quasi come se stesse seguendo un copione dettato dal conduttore e dalla produzione del reality show Mediaset.

Ma non è finita qui, perché in queste ore a scagliarsi duramente contro Amedeo Goria è sceso in campo anche il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tommaso Zorzi sbotta duramente contro Goria

Tommaso Zorzi intervenendo sul suo profilo ufficiale Instagram ha puntato il dito contro il padre di Guenda Goria, ammettendo di essere schifato dalle scene viste in questi giorni all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Andrebbe eliminato, azzarderei a dire anche curato", ha sbottato Tommaso sul suo profilo Instagram, puntando il dito contro Amedeo.

Insomma, il vincitore della passata edizione del GF Vip, non solo squalificherebbe l'ex marito di Maria Teresa Ruta ma lo farebbe addirittura curare dopo i gesti fatti in questi giorni tra le mura della casa più spiata d'Italia, che hanno indignato gli spettatori social.