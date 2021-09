Tra i protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip vi è sicuramente Andrea Zelletta, l'ex tronista di Uomini e donne che si mise in gioco riuscendo ad arrivare fino alla finalissima della quinta edizione. Ieri sera, intervistato in diretta streaming al GF Vip Party da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, Andrea ha svelato per la prima volta un retroscena legato alla sua esperienza nella casa più spiata d'Italia ed ha raccontato anche il motivo per il quale fu costretto a lasciare la casa per qualche giorno.

La verità su Andrea Zelletta e l'uscita dalla casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante la passata edizione del Grande Fratello Vip, ci fu un momento in cui Andrea Zelletta fu costretto ad abbandonare la casa più spiata d'Italia, senza troppe spiegazioni.

L'ex tronista di Uomini e donne trascorse delle giornate in isolamento e rientrò in casa a distanza di qualche giorno. Ma per quale motivo? A svelare tutta la verità ci ha pensato lo stesso Zelletta nel corso dell'ultima puntata del GF Vip Party, dove ha svelato che in quel contesto lo fecero uscire dalla casa perché risultò positivo al Covid-19.

Lo scorso anno, infatti, nel pieno della pandemia, i concorrenti che facevano parte della quinta edizione del reality show Mediaset venivano sottoposti costantemente a dei controlli medici per tenere sotto controllo possibili contagi anche tra le mura domestiche di Cinecittà.

Il retroscena di Andrea Zelletta sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip

Ad uno di questi test, Andrea Zelletta risultò positivo e così la produzione del GF Vip scelse di farlo uscire dalla casa per ulteriori controlli e fu tenuto "al riparo" in un camper nascosto, dove non ha potuto avere contatti con l'esterno.

A svelare il tutto è stato proprio Zelletta che ha così svelato questo retroscena sulla sua esperienza nel cast del reality show Mediaset, pur consapevole del fatto che questa confessione non sarebbe piaciuta agli autori.

"Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendo che non dovevo farlo sapere", ha ammesso l'ex tronista di Uomini e donne, aggiungendo poi che dopo aver fatto delle accurate analisi, venne fuori che non era positivo per davvero e quindi si trattava di un caso "finto positivo".

Zelletta fa chiarezza su quanto è accaduto

Ecco allora che, a distanza di qualche giorno, Zelletta potè rientrare di nuovo all'interno della casa del Grande Fratello Vip e proseguire la sua avventura, fino ad arrivare alla finalissima.

"Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stano chiuso lì dentro?", ha ammesso Andrea durante la chiacchierata fatta con la sorella di Tommaso Zorzi e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.