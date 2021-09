Prosegue l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 6 e la messa in onda delle nuove puntate è in programma dal 27 settembre al 1° ottobre, in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Ezio Colombo mentre Flora verrà assunta come nuova stilista all'interno del grande magazzino. Spazio anche alle vicende di Ludovica e Marcello e al tentativo di Salvatore di conquistare la nuova arrivata Anna.

Ezio viene assunto da Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 27 settembre al 1° ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al prossimo 1° ottobre 2021, rivelano che Ezio arriverà a Milano e terrà un colloquio con Umberto, per poter entrare a far parte della squadra della ditta Palmieri.

Alla fine, il padre di Stefania riuscirà ad avere la meglio e verrà assunto ufficialmente come nuovo direttore, iniziando così questa avventura che gli permetterà di riprendere in mano anche le redini del suo rapporto con la figlia.

E poi ancora, Vittorio scoprirà che i bozzetti che sono stati lasciati all'interno del grande magazzino, appartengono a Flora Ravasi, la figlia di Achille.

Flora diventa la nuova stilista del Paradiso delle signore

Conti resterà particolarmente colpito dalla bellezza di quei disegni e per questo motivo deciderà di parlare con la donna, chiedendole ufficialmente di restare a Milano e di intraprendere questo nuovo percorso come stilista del Paradiso delle signore, al posto di Gabriella.

Dopo averci riflettuto, Flora accetterà l'incarico di Vittorio e quindi entrerà a far parte della squadra del grande magazzino.

Tale situazione, però, non renderà tranquilla Adelaide, la quale sospetterà che la figlia del suo ormai defunto marito, possa nasconderle qualcosa.

Salvatore prova a conquistare Anna: anticipazioni Il Paradiso 6 fino al 1° ottobre

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera in programma fino al 1° ottobre 2021, rivelano che Salvatore si renderà conto di provare un sentimento nei confronti di Anna.

La nuova venere non gli è per niente indifferente e, per questo motivo, proverà a corteggiarla mandandole anche dei fiori in anonimato.

Peccato, però, che l'effetto finale non sarà quello sperato e nel momento in cui Anna scoprirà che quei fiori le sono stati mandati da Salvatore, non la prenderà per niente bene.

Intanto Ezio confesserà a Stefania di essersi innamorato, dopo tanti anni, di un'altra donna, con la quale sogna e spera di poter costruire qualcosa di bello e duraturo per il loro futuro. Un duro colpo per Gloria, la quale scoprirà da Stefania, le novità che riguardano il suo ex uomo.