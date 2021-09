Il Paradiso delle Signore 6 sta per tornare in onda su Rai 1. Le anticipazioni ufficiali sulla soap opera rivelano che dal prossimo lunedì 13 settembre ripartirà l'appuntamento con la serie più vista del daytime pomeridiano e i colpi di scena non mancheranno. Occhi puntati sul ritorno di Anna Imbriani, che rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza ma anche sull'arrivo della famiglia Colombo, capitanata da papà Ezio.

Anna ritorna ma senza il compagno: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di settembre de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Anna Imbriani.

Dopo essere uscita di scena per diverso tempo, la donna riapparirà di nuovo in città e lo farà portando con se anche la sua amata bambina.

Anna, però, questa volta non potrà contare sulla presenza del suo compagno al suo fianco: ritorna vedova e con una bambina da crescere.

Ecco allora che la donna avrà bisogno di lavoro ma, deciderà di non chiedere aiuto a Vittorio Conti, nonostante in passato i due abbiano avuto modo di collaborare insieme.

Vittorio ricomincia la sua vita senza Marta

In un primo momento, infatti, Anna riuscirà a trovare lavoro all'interno del Circolo, dove inizierà la sua nuova avventura professionale.

C'è da scommettere, però, che col passare delle puntate di questa sesta stagione, il suo percorso finirà nuovamente per intrecciarsi con quello di Conti.

Per Vittorio, infatti, inizierà un periodo nuovo della sua vita: l'uomo dovrà ripartire da zero dopo l'addio di sua moglie Marta, che ha scelto di trasferirsi stabilmente in America per intraprendere una nuova avventura lavorativa.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, che saranno trasmesse nel corso dell'autunno in prima visione assoluta Rai, rivelano che ci sarà spazio anche per delle novità importanti legate a Stefania.

Stefania ritrova suo padre Ezio: anticipazioni Il Paradiso 6

La giovane venere, infatti, ritroverà nuovamente suo padre Ezio (che sarà interpretato dall'attore Massimo Poggio, una delle new entry nel cast di questa sesta stagione). La famiglia Colombo, infatti, si trasferirà a Milano e per Stefania arriverà il momento di fare i conti con dei segreti del suo passato.

Occhi puntati anche sulle vicende di casa Amato: le anticipazioni di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che si assisterà al ritorno in scena di Tina.

Dopo essersi affermata come cantante di successo, la donna ritornerà di nuovo a Milano, dalla sua famiglia.

In casa Amato, inoltre, dovranno fare i conti anche con i segreti custoditi dal capofamiglia Giuseppe, il quale ha tenuto nascosto ai suoi familiari l'esistenza di un'amante.