Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda il 29 e il 30 settembre su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Salvatore Amato che dovrà fare i conti con il secco rifiuto da parte di Anna Imbriani. Per Flora, invece, arriverà il momento di valutare la proposta lavorativa che le è stata fatta da Vittorio Conti e, alla fine, la donna deciderà di accettarla.

Flora è la nuova stilista: anticipazioni Il Paradiso 6 del 29 settembre

Nel dettaglio, la trama della puntata de Il Paradiso 6 in programma il 29 settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che la notizia dell'assunzione di Flora come nuova stilista del grande magazzino, non verrà accolta positivamente da tutti.

In primis, la contessa Adelaide non sarà per niente felice di questa situazione, dato che si ritroverà a dover avere a che fare costantemente con la figlia dell'ormai defunto marito.

Anche Agnese non farà i salti di gioia di fronte alla notizia dell'assunzione di Flora come nuova stilista del Paradiso delle signore.

Flora confessa a Vittorio della lettera di Achille

Tra le due donne, infatti, ci saranno fin dal primo momento delle accese scintille: riusciranno a trovare un punto di incontro per poter lavorare bene insieme? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap.

E poi ancora le anticipazioni del 29 settembre, rivelano che Gloria deciderà di scrivere una lettera indirizzata ad Ezio mentre Flora confesserà a Vittorio che c'è una missiva, scritta da suo padre prima di morire, che non ha ancora avuto modo di leggere.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 proseguirà anche giovedì 30 settembre, quando alle 15:55 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta.

Anna rifiuta Salvatore: trama Il Paradiso delle signore 6 del 30 settembre

Le anticipazioni riguardanti la trama di questo nuovo episodio rivelano che Anna riceverà un regalo del tutto inaspettato da parte di Salvatore Amato, ma non la prenderà affatto bene.

La nuova arrivata, infatti, non gradirà le attenzioni del giovane Amato e in questo modo finirà per rifiutarlo, nonostante lui abbia lasciato intendere di provare un sentimento nei suoi confronti.

Intanto Ludovica continuerà ad essere in una situazione non proprio facile dal punto di vista finanziario. La donna avrà soltanto un giorno di tempo per capire cosa fare in merito alla vendita di villa Brancia.

Spazio anche alle vicende di Ezio Colombo, il quale riuscirà a superare il colloquio sostenuto con Umberto Guarnieri e in questo modo diventerà a tutti gli effetti il nuovo direttore responsabile della Palmieri, stabilendosi ufficialmente a Milano per portare avanti il nuovo lavoro.