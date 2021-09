Grandi colpi di scena e sorprese nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap del primo pomeriggio di Rai 1, che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista auditel. I colpi di scena non mancheranno e grande attenzione ci sarà in primis per le vicende di Giuseppe Amato: il capofamiglia si ritroverà nei guai nel momento in cui tornerà in città la sua amante. Spazio anche alle vicende di Tina Amato: la donna potrebbe nascondere un segreto legato al suo stato di salute.

Le bugie di Giuseppe Amato saranno smascherate: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, i retroscena sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che per Giuseppe arriverà il momento di prendersi le sue responsabilità e soprattutto di fare i conti con le tante bugie che ha sempre raccontato alla sua famiglia nel corso di questi mesi, dopo il rientro dalla Germania.

Sì, perché Giuseppe non è mai stato sincero con sua moglie e neppure con i suoi figli, dato che ha sempre nascosto loro quello che è successo realmente durante i mesi in cui è stato via da Milano, facendo perdere le sue tracce ed evitando di dare notizie alla famiglia.

In realtà, Giuseppe si era ricostruito una vita e per tutto il periodo in cui è stato in Germania ha avuto anche un'amante. Si chiama Petra e ben presto sarà proprio lei a smascherare il marito di Agnese, mettendolo definitivamente con le spalle al muro.

L'amante di Giuseppe arriva in città con la loro figlia segreta

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, il pubblico avrà modo di assistere all'arrivo in città di Petra: sarà lei a smascherare Giuseppe con i suoi familiari, dato che sarà pronta a raccontare tutto quello che è successo nel corso di quei mesi.

Il vero e proprio colpo di scena clamoroso arriverà nel momento in cui Petra presenterà a Giuseppe anche la loro bambina: ebbene sì, il capofamiglia di casa Amato non ha avuto solo una relazione extra-coniugale, venendo meno al patto matrimoniale con sua moglie, ma ha concepito anche una figlia fuori dal matrimonio.

Un duro colpo per tutti i componenti di casa Amato che perderanno sempre più fiducia nei confronti di Giuseppe, complici le sue costanti e innumerevoli bugie.

Tina Amato potrebbe essere malata: retroscena Il Paradiso 6

E poi ancora, i retroscena sulle trame future de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che gli spettatori potrebbero trovarsi a fare i conti anche con una brutta notizia legata a Tina Amato.

La donna, dopo il rientro in città, si è sempre rifiutata di esibirsi dal vivo e si è toccata in maniera preoccupante la gola, quasi come se avvertisse dolore.

Non si esclude, quindi, che il ritorno in città di Tina possa essere legato anche ad una malattia: la figlia di Agnese potrebbe aver scoperto di essere malata e per questo motivo avrebbe rinunciato alla carriera di cantante in giro per il mondo.