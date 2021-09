Grandi colpi di scena sono in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. A svelare un po' di retroscena su quello che accadrà in futuro è stato l'attore Emanuel Caserio, che nella soap veste i panni del giovane Salvatore Amato. Rispondendo alle domande dei tantissimi curiosi e fan de Il Paradiso, Caserio si è sbilanciato su quello che succederà prossimamente e ha anticipato che ci saranno anche dei nuovi ritorni in scena.

Retroscena Il Paradiso 6: le novità in arrivo dall'attore che interpreta Salvatore Amato

Nel dettaglio, Caserio si è espresso circa la situazione che il suo Salvatore sta vivendo attualmente nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che stanno andando in onda su Rai 1.

Il giovane Amato, infatti, ha scelto di provare a conquistare il cuore della bella Anna Imbriani, una delle nuove arrivate di questa sesta stagione, ma purtroppo almeno inizialmente non ha avuto successo.

La giovane Imbriani, infatti, ha dimostrato di non aver apprezzato il corteggiamento e il regalo a sorpresa che le è stato fatto da Salvatore. Il ragazzo, però, non avrà intenzione di arrendersi e proverà ancora a conquistarla.

Previsti nuovi ritorni nella sesta stagione de Il Paradiso

Ma riuscirà nel suo intento? Emanuel Caserio, in merito a questa situazione, si è espresso con un laconico "speriamo", col quale ha ammesso di augurarsi - lui per primo - che Salvatore possa ritrovare un po' di felicità e serenità al fianco di una persona che possa amarlo per davvero.

Ma non è finita qui, perché il giovane attore de Il Paradiso delle signore 6 ha svelato dei retroscena anche su quello che succederà agli altri protagonisti della soap opera.

In particolar modo ha affermato che sono previsti dei nuovi ritorni nel cast della soap opera, oltre a quelli già avvenuti nel corso di queste prime settimane di messa in onda della sesta stagione su Rai 1.

Ma chi saranno questi personaggi che torneranno in scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6? Ancora non è noto. I fan sperano di rivedere Marta Guarnieri, l'ormai ex moglie di Vittorio Conti, che ha scelto di lasciare tutto e tutti per trasferirsi in America e provare così a inseguire il suo sogno lavorativo.

'Entro Natale diverse sorprese', svela Caserio parlando de Il Paradiso 6

Inoltre, l'attore si è lasciato andare a degli interessanti retroscena legati alle puntate della soap opera che saranno trasmesse su Rai 1 durante il periodo natalizio.

"Più di qualche sorpresa entro Natale. Verranno fuori molti, molti, molti altarini. Non so come ci arriveremo a Natale", ha ammesso Caserio sui social, confermando così che ci saranno un bel po' di sorprese e dei colpi di scena che non passeranno inosservati tra i fan della soap.