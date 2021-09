Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera in onda tutti i giorni con successo nel pomeriggio di Rai 1. Gli ultimi retroscena rivelano che al centro dell'attenzione continueranno a esserci le vicende di Tina Amato che, dopo essere rientrata in città, continuerà a destare sospetti, al punto che non si esclude che la donna possa essere in dolce attesa. Spazio anche alle vicende di Giuseppe Amato che, ben presto, si ritroverà a fare i conti con il ritorno della sua amante.

Tina Amato se ne va per una visita medica: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 Tina ha ricevuto un telegramma dove le veniva confermata una visita medica in Svizzera. La donna, a quel punto ha sentito l'esigenza di mettersi in contatto con il suo ex Sandro: sebbene la loro storia d'amore sia ormai finita (anche se Tina non lo ha ancora svelato in famiglia) gli ha chiesto di reggergli il gioco.

In pratica Tina ha detto ai suoi familiari di dover andare a Zurigo per un importante Festival musicale ma, ovviamente, questa non era la verità dei fatti.

La partenza di Tina per Zurigo: forse potrebbe essere incinta

Così, ha chiesto a Sandro di fornire la sua stessa versione dei fatti, nel caso in cui fosse stato contattato da uno dei suoi familiari.

Ma per quale motivo Tina ha la necessità di dover fare questa visita medica a Zurigo? Non si esclude che la donna possa essere in dolce attesa di un bambino, nonostante la sua relazione con Sandro sia finita da un po'.

Al tempo stesso, poi, non è escluso il fatto che la giovane Amato possa essere malata e per questo motivo avrà necessità di sottoporsi a un controllo medico a Zurigo.

C'è da scommettere che la verità verrà a galla nel corso delle prossime puntate di messa in onda de Il Paradiso 6, dato che la partenza improvvisa di Tina ha destato non pochi sospetti e anche sua mamma Agnese non è apparsa tranquilla e serena.

E poi ancora, i retroscena de Il Paradiso delle signore rivelano che nel corso della sesta stagione ci sarà spazio anche per le vicende di Giuseppe Amato.

Giuseppe farà i conti con la sua amante: retroscena Il Paradiso 6

Il capofamiglia, infatti, si ritroverà ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, legato al ritorno a Milano della sua amate Petra. La donna, dopo il periodo vissuto in coppia con Giuseppe in Germania, arriverà in Italia e porterà con sé anche il frutto del loro amore proibito.

Un duro colpo per Giuseppe ma anche per la sua famiglia che, solo in questo modo, scoprirà l'esistenza di un'altra donna e un altro figlio nella vita dell'uomo.