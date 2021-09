Il Paradiso delle Signore 6 proseguirà la sua messa in onda per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022. I colpi di scena non mancheranno e i retroscena su quello che succederà rivelano che ci sarà grande attenzione per le vicende di Vittorio Conti. Per lui, infatti, giungerà il momento di voltare pagina definitivamente anche dal punto di vista sentimentale ma, per la fine di questa serie, non si esclude che possa esserci anche un rientro inaspettato di Marta Guarnieri.

Vittorio volta pagina e dimentica Marta: retroscena Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che grande attenzione sarà dedicata alle vicende di Vittorio Conti.

L'uomo, dopo l'addio di sua moglie Marta che ha scelto di trasferirsi in America e di trovare fortuna lì, deciderà di gettarsi a capofitto nel suo lavoro, così da potersi distrarre e pensare ad altro.

E, in questo modo, Vittorio riuscirà ad evitare di avere come unico chiodo fisso la sua ormai ex moglie, di cui perderà le tracce dopo il trasferimento negli Stati Uniti d'America.

Tuttavia, col passare delle settimane, per Vittorio arriverà anche il momento di guardarsi intorno e per lui ci sarà nuovamente spazio anche per l'amore.

Vittorio si innamorerà di un'altra donna

Stando a quanto apprende Blasting News, entro la fine di questa sesta stagione della soap opera, per Vittorio ci sarà una nuova donna che riuscirà a fargli battere di nuovo il cuore, cancellando così le sofferenze del passato e mettendo la parola fine al matrimonio con la Guarnieri.

Ma chi sarà questa donna che riuscirà a far battere il cuore a Vittorio? In una recente intervista, l'attore Alessandro Tersigni non aveva escluso che, a poter conquistare il cuore del suo personaggio, potesse essere la nuova arrivata Anna Imbriani.

Tuttavia non si esclude che possa perdere la testa anche per Tina Amato, la figlia di Agnese e Giuseppe, rientrata ufficialmente a Milano dopo la parentesi estera.

Marta potrebbe rientrare nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché il finale de Il Paradiso delle signore 6 potrebbe essere caratterizzato da un clamoroso e inaspettato rientro in città.

Non si esclude, infatti, che gli sceneggiatori possano mettere a punto il ritorno in scena di Marta Guarnieri, l'ormai ex moglie di Vittorio.

La donna potrebbe rientrare verso le battute finali di questa sesta stagione e c'è da scommettere che, nel caso in cui rientrasse per davvero, porterebbe di sicuro scompiglio nella vita del suo ex marito Vittorio.

Un ritorno che potrebbe far ben sperare anche in vista della settima stagione de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo nelle prossime settimane.