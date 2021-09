Manca poco al debutto su Rai 1 della nuova stagione de Il Paradiso delle signore. Lunedì 13 settembre sarà trasmesso il primo appuntamento della sesta stagione. Tra le ultime anticipazioni pubblicate sul web, due riguardano il personaggio di Vittorio. Una interessa la sfera privata, l'altra quella lavorativa. Stando agli spoiler, pare che Conti subirà presto il fascino di una donna. Alessandro Tersigni ha infatti dichiarato: "Arriverà una donna. Potrebbe anche essere una new entry”. In campo professionale, invece, le nuove puntate mostreranno un'inedita collaborazione tra il direttore del grande magazzino e l'ex suocero Umberto Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, tre donne per Conti: Tersigni menziona anche Gloria

Vittorio Conti ha davanti a sé una stagione ricca di sorprese. Il direttore del Paradiso delle signore, stando alle anticipazioni rilasciate dall'interprete Alessandro Tersigni, ad un certo punto capirà di dover andare avanti con la sua vita. Per fare ciò, dovrà dimenticare Marta e rimettersi in gioco nell'amore come nel lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale arriveranno presto delle novità. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale TvMia, l'attore ha anticipato che Vittorio vivrà un nuovo amore. Inoltre, ha menzionato tre donne che potrebbero farlo innamorare. "C'è Beatrice con la quale ha vissuto una storia, Tina che farà ritorno da donna separata e Gloria che lavora insieme a lui al Paradiso".

Spoiler Il Paradiso delle signore 6: il nuovo amore di Vittorio potrebbe essere anche una new entry

Alessandro Tersigni ha anticipato che Conti vivrà una nuova storia d'amore nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Oltre a Beatrice, Tina e Gloria non ha escluso che sia anche una new entry a conquistare il direttore del grande magazzino.

L'attore ha dichiarato: "Vittorio si butterà a capofitto nel lavoro, ma ad un certo punto incontrerà una donna che lo farà andare in crisi". Poi ha aggiunto: "Spererà sempre che la moglie ritorni, ma questa donna gli farà desiderare qualche cosa di nuovo". Dunque, stando alle dichiarazioni di Tersigni, nelle nuove puntate della soap i telespettatori vedranno Vittorio alle prese con dei risvolti inaspettati.

Tersigni su Il Paradiso delle signore 6 anticipa: 'Per Il Paradiso Market sceglierà Guarnieri'

"Vittorio fonderà con l'ex collega Landi Il Paradiso Market, un magazine sulla moda che sarà molto apprezzato dalle clienti del grande magazzino”, ha anticipato Tersigni. Ci sarà una novità nel gruppo impegnato nel nuovo lavoro alla rivista, la quale avrà subito bisogno di una casa editrice. Dopo aver proposto all'amico Roberto di affiancarlo come direttore creativo, Conti chiederà al commendatore Umberto Guarnieri di rivestire il ruolo di editore della nuova scommessa imprenditoriale. Come si comporterà l'ex suocero in questa inedita veste? Il pubblico lo scoprirà nel corso delle puntate della soap in partenza lunedì 13 settembre alle 15:55 su Rai 1.