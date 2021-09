Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, la cui messa in onda è prevista anche per la giornata di giovedì 16 settembre. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, a partire dal segreto che nasconderebbe Tina Amato sul marito. Occhi puntati anche sull'arrivo di Anna Imbriani e sul ricatto che la contessa porterà avanti nei confronti di Ludovica Brancia.

Tina accetta la proposta di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 del 16 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 16 settembre, rivelano che Tina finirà per accettare la proposta che le è stata fatta da Vittorio Conti.

Il capo del grande magazzino, ha chiesto alla donna di posare come modella per la copertina del primo numero della nuova rivista del Paradiso. Tina, dopo qualche tentennamento iniziale, ha accettato la proposta.

Intanto la perfida e astuta Adelaide continuerà a tenere sotto scacco Ludovica Brancia: lo scopo della contessa è quello di allontanare la ragazza da Marcello, perché ritiene che questa storia d'amore non faccia bene alla sua professione come vicepresidentessa del Circolo.

Ludovica Brancia nel mirino di Adelaide

Così, per cercare di mettere alle strette Ludovica, la contessa finirà per affiancare Fiorenza Gramina a Ludovica, con lo scopo di portarla a prendere la decisione giusta circa la sua situazione sentimentale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, però, rivelano che la giovane Brancia non si lascerà abbindolare facilmente dalla contessa, al punto che Marcello comincerà a organizzare la sua prima uscita pubblica al Circolo, proprio al fianco della sua amata.

Come la prenderà Adelaide nel momento in cui scoprirà l'intenzione dei due giovani innamorati?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera.

Tina nasconderebbe un segreto: trama Il Paradiso 6 del 16 settembre

E poi ancora, la trama di questo nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore 6, in programma il 16 settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivela che ci sarà spazio anche per le vicende di Tina Amato.

Da quando la ragazza è rientrata in città, non ha mai parlato di suo marito e del motivo per il quale Sandro non è più al suo fianco. Sembrerebbe, infatti, che Tina non voglia parlare liberamente di questo argomento, quasi come se nascondesse un segreto su questa vicenda.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel corso di questa nuova puntata della soap opera in onda giovedì pomeriggio, ci sarà spazio anche per l'arrivo di Anna Imbriani, un'ex venere del Paradiso che chiederà aiuto a Roberto Landi.