Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della nuova puntata in onda lunedì 27 settembre 2021 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Flora Ravasi, la quale potrebbe proseguire il suo percorso lavorativo a Milano ed entrare a far parte della squadra del grande magazzino. Intanto Salvatore si renderà conto del fatto che Anna Imbriani non le è per nulla indifferente e proverà così a farsi avanti per conquistarla.

Vittorio alla ricerca di una nuova stilista: trama Il Paradiso 6 del 27 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda questo lunedì pomeriggio in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Vittorio resterà particolarmente colpito da una serie di bozzetti di abiti che troverà in una cartellina abbandonata all'interno del magazzino.

Essendo alla ricerca di una nuova stilista che possa prendere il posto di Gabriella, deciderà di mettersi alla ricerca dell'autrice.

Non si esclude, infatti, che colei che abbia disegnato quei modelli di abiti possa essere una delle "veneri" del Paradiso delle signore e così Vittorio proverà a capire meglio come stanno le cose, con la speranza di riuscire a scoprire il nome della diretta interessata.

Il padre di Stefania sostiene un colloquio con Umberto

In questo nuovo episodio della soap opera Rai in onda lunedì pomeriggio, ci sarà spazio anche per le vicende di Ezio Colombo.

Il papà di Stefania, dopo essersi trasferito a Milano, sarà pronto a sostenere un primo colloquio di lavoro con Umberto Guarnieri, così da poter entrare a far parte della ditta Palmieri.

L'incontro con Umberto andrà a buon fine? Riuscirà Ezio a conquistare la sua fiducia per questo nuovo incarico lavorativo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della seguitissima soap pomeridiana.

Salvatore ci prova con Anna Imbriani

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 27 settembre, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Salvatore Amato, che resterà sempre più colpito dalla presenza della nuova arrivata Anna Imbriani.

Proprio per questo motivo, il giovane Salvatore deciderà di non restare a guardare e di farsi avanti subito con la donna: il suo obiettivo sarà quello di conquistarla anche se la conosce da poco e non sa, nei dettagli, quale sia il passato di Anna.

Flora verrà assunta da Vittorio? Anticipazioni Il Paradiso 6 del 27 settembre

Intanto Vittorio, dopo una attenta analisi, è riuscito a scoprire di chi erano quei bozzetti lasciati incustoditi all'interno del grande magazzino.

Erano stati disegnati da Flora Ravasi, motivo per il quale Conti non esiterà nemmeno un momento ad andare da lei per chiederle di fermarsi a Milano e di diventare la nuova stilista del Paradiso.

Per Vittorio, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che sia proprio la figlia del defunto commendatore Ravasi, l'erede giusta di Gabriella, pronta a prendere il suo posto come stilista all'interno del grande magazzino.

Ma quale sarà la reazione di Flora Ravasi? Accetterà questa proposta di lavoro che le è stata fatta da Vittorio, nonostante sia in procinto di partire per l'America? Ciò sarà chiarito nei successivi episodi.