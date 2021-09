Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni riguardanti le nuove puntate in onda dal 27 settembre fino all'1 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sul ritorno del padre di Stefania, Ezio, che sosterrà un colloquio con Umberto per iniziare un nuovo lavoro. Spazio anche alla partenza di Tina che sarà caratterizzata da un'aura di mistero mentre Adelaide dovrà fare i conti con una brutta notizia legata a Flora Ravasi.

Il ritorno di Ezio Colombo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 fino all'1 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda fino all'1 ottobre 2021, rivelano che Stefania sarà molto entusiasta e contenta del ritorno a Milano di suo padre Ezio.

Situazione diversa per Gloria, la quale dopo aver appreso la notizia dell'uomo che tornerà stabilmente in città, apparirà abbastanza nervosa.

Intanto Ezio si preparerà a sostenere un importante colloquio con Umberto Guarnieri, per diventare il nuovo dirigente della ditta Palmieri. Riuscirà a convincere Umberto e ad avere questo importante incarico?

Tina Amato nasconde un segreto che riguarda la sua partenza

E poi ancora le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per delle novità che riguardano Tina Amato.

La figlia di Agnese dopo essere rientrata a Milano, annuncerà di essere nuovamente in partenza. Questa volta, però, dovrà raggiungere Zurigo ma non svelerà alcun dettaglio in merito a questo suo nuovo addio.

Una partenza che sarà avvolta dal mistero e da un segreto che Tina celerà sia ai suoi familiari sia allo stesso Vittorio Conti, che non verrà informato di quello che sta accadendo.

Cosa sta succedendo nella vita di Tina e perché continua a comportarsi in maniera misteriosa con i suoi cari? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 1.

Adelaide e la scoperta su Flora: anticipazioni Il Paradiso 6 all'1 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse dal 27 settembre all'1 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio per una clamorosa notizia che lascerà senza parole la contessa.

Vittorio ha scelto di assumere Flora Ravasi come nuova stilista del grande magazzino: un durissimo colpo per Adelaide, che non sarà per niente contenta di questa situazione.

Intanto Flora, sempre più in confidenza con Vittorio, gli accennerà dell'esistenza di una lettera che era stata scritta da suo padre Achille, prima della morte.

Qual è il contenuto di questa missiva? Cosa ha voluto rivelare il commendatore a sua figlia, prima della sparizione e del conseguente decesso? Non si esclude che tale segreto possa avere a che fare con la contessa Adelaide.

Anna non gradisce la sorpresa di Salvatore

Intanto Salvatore proverà in tutti i modi a conquistare il cuore della bella Anna Imbriani e deciderà di stupirla con un regalo a sorpresa.

Peccato, però, che la reazione della donna non sarà questa che si aspettava il giovane Amato: Imbriani, infatti, non la prenderà per niente bene e non gradirà il gesto.

Per quale motivo Anna andrà su tutte le furie? Anche in questo caso, non si esclude che la donna possa nascondere dei segreti che non sono ancora venuti a galla nel corso di queste prime puntate della sesta stagione.

Una settimana decisamente da non perdere quella con Il Paradiso delle signore, che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista auditel, con una media che è arrivata a toccare anche il 18% di share nel daytime della rete ammiraglia, tenendo così testa ai programmi fortissimi della concorrenza (tra cui Amici e Uomini e donne).