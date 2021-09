La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata a metà settembre e le trame narrate stanno iniziando a prendere forma, fra ritorni dal passato e nuovi ingressi sul set. Tra le vecchie conoscenze presenti nel cast della fiction Rai c'è Massimo Riva, che aveva avuto una relazione con Anna. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre, ci informano che l'ingegnere si presenterà al Circolo e non avrà buone intenzioni. Nel frattempo, Vittorio chiederà ad Imbriani di tornare a lavorare al Paradiso, ma la ragazza avrà dei dubbi in merito.

Il Paradiso delle signore: Massimo Riva va al Circolo e non ha buone intenzioni con Anna

Le vicende legate ad Anna e Massimo Riva sono state narrate nel corso delle prime due stagioni de Il Paradiso delle signore. La Venere, infatti, aveva avuto una relazione con l'ingegnere, ma era stata ingannata, non sapendo che, in realtà, l'uomo era sposato. Durante il breve flirt, Imbriani era rimasta incinta e Massimo voleva portare via la bambina e, a quel punto Anna era scappata con sua figlia e Quinto Reggiani. Nella sesta stagione della fiction di Rai 1, Imbriani e Riva sono ritornati nel cast e sono iniziati i primi problemi. L'ingegnere, infatti, ha avuto uno scontro con Roberto Landi, amico di Anna, che la sta proteggendo.

Nelle puntate che andranno in onda fino all'8 ottobre, Massimo Riva si presenterà al Circolo in cerca di Anna e sembrerà non avere delle buone intenzioni.

Vittorio Conti offre un lavoro ad Anna a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Vittorio Conti offrirà un lavoro al Paradiso alla sua amica Anna e le chiederà di affiancare la sua cognata Beatrice, in ufficio, come aiuto contabile.

Imbriani, però, che aveva già lavorato nel negozio prima come Venere e poi come aiutante del ragioniere Ezio Galli, avrà dei dubbi in merito alla proposta di Conti , perché avrà paura dei ricordi che potrebbero riaffiorare nella sua mente. Intanto, Vittorio si accorgerà che Roberto Landi sta proteggendo Anna e avrà un confronto definitivo con Massimo Riva.

Il Paradiso delle signore: Roberto sprona Anna ad uscire con Salvatore

Salvatore è rimasto molto colpito da Anna e ha iniziato a corteggiarla. Purtroppo, però, il giovane Amato farà un regalo a Imbriani, ma la ragazza avrà una reazione inaspettata, che frenerà il barista. Nel frattempo il barista della Caffetteria scoprirà di avere un interesse in comune con Anna e, pertanto, proverà a conquistarla. Anche Roberto Landi proverà ad aiutare la sua amica a rifarsi una vita con un nuovo amore e spronerà Imbriani a dare un'occasione a Salvatore. Nella settimana dal 4 all'8 ottobre, le puntate de Il Paradiso delle signore andranno in onda dalle 15:55 su Rai 1.