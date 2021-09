Le anticipazioni della soap opera milanese Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 settembre su Rai 1 alle ore 15:20, Gabriella mostrerà la sua ultima collezione presso il Paradiso e poi si preparerà a partire per Parigi.

Al grande magazzino, infatti, ci sarà un imprevisto e Gabriella penserà di rimandare la sua partenza. Nel frattempo Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi), arriverà al Paradiso per acquistare il suo nuovo "guardaroba", poiché la donna avrà perso le sue valigie.

Il Paradiso delle signore: Gabriella espone la sua ultima collezione

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, l'ultima collezione di Gabriella verrà esposta nella vetrina de Il Paradiso: la bella stilista sarà in procinto di partire e presto verrà sostituita. Nel frattempo Ludovica verrà avvisata del fatto che la vendita di Villa Brancia, ha avuto alcune complicazioni.

In seguito la giovane Flora Gentile Ravasi si recherà al grande magazzino per acquistare degli abiti nuovi, dopo aver perso tutti i suoi bagagli e dimostrerà a tutti di essere una grande esperta di moda. Poco dopo la donna andrà al Circolo, dove incontrerà un assicuratore, il quale le comunicherà che suo padre Achille Ravasi le ha lasciato del denaro.

Umberto incontra Flora Gentile Ravasi

Lo stilista che avrebbe dovuto sostituire Gabriella rinuncerà all'offerta di lavoro all'improvviso, così Vittorio si ritroverà senza un esperto di moda per il Paradiso. Per tale ragione, Gabriella penserà di rimandare la sua partenza per Parigi.

Umberto Guarnieri, intanto, deciderà di incontrare Flora e la inviterà alla Villa.

Intanto Ludovica scoprirà che Marcello non si è presentato volutamente al Circolo, mentre lei lo aspettava per trascorrere insieme la serata di gala: la giovane resterà molto male per il suo comportamento e non riuscirà a capire il motivo.

Giuseppe, intanto, chiederà alla figlia Tina di non raccontare alla madre del suo incontro con Girolamo Ammirata.

Ludovica delusa da Marcello

Ludovica non riuscirà a perdonare Marcello per il suo atteggiamento alquanto egocentrico e si dice delusa dall'uomo, poi prenderà una decisione assai inaspettata: la donna, infatti, deciderà di rassegnare le dimissioni come vicepresidentessa.

Gabriella, invece, deciderà di partire per Parigi e si godrà la sua festa di addio, nonostante la tristezza di lasciare le persone a lei care a Milano.

Infine, Flora incontrerà Umberto presso Villa Guarnieri, dopo l'incontro la donna deciderà di ripartire per New York. Anche se presto potrebbe esserci un imprevisto.