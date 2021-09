Anche per Gabriella arriverà il momento di lasciare Il Paradiso delle Signore. Stando alle anticipazioni delle puntate in onda il 23 e il 24 settembre, Gabriella Rossi saluterà gli amici e i colleghi, con una festa d'addio e un velo di malinconia. La giovane non lascerà solo Milano, ma anche un pezzo importante della sua vita, della quale ha fatto parte soprattutto Salvatore. Stando al promo della nuova stagione, la moglie di Cosimo sarà protagonista, proprio con l'ex fidanzato, di uno speciale ballo d'addio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: l'ultimo ballo di Gabriella e Salvatore

Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) abbandonerà Il Paradiso delle signore. Non si può dire se sarà un addio oppure un semplice arrivederci, ma per adesso sembra che la storyline incentrata sulla stilista si concluderà con la sua partenza per Parigi. La sesta stagione è iniziata su Rai 1 da poco (il 13 settembre) e la signora Bergamini sarà presente ancora per pochissime puntate. Dando uno sguardo al video promozionale diffuso sui social prima del debutto della nuova stagione, si può vedere in anticipo una scena che avrà come protagonisti Gabriella e Salvatore (Emanuel Caserio), l'ex fidanzato e primo grande amore della ragazza.

I due balleranno per un'ultima volta prima che la stilista lasci Milano e il grande magazzino.

Conti trova una potenziale sostituta di Gabriella: anticipazioni 23 e 24 settembre

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda il 23 e 24 settembre rivelano che Gabriella lascerà Milano per raggiungere il marito a Parigi.

Cosimo (Alessandro Cosentini), infatti, è partito con la madre e si trova già nella capitale francese. Con la partenza della giovane e il forfait dato da chi doveva sostituirla, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si ritroverà senza stilista. Tuttavia, l'uomo non si perderà d'animo e avrà un'intuizione che potrebbe risolvere il problema.

Il direttore, infatti, troverà dei disegni realizzati da Flora Ravasi (Lucrezia Massari) e vedrà del potenziale da mettere al servizio del grande magazzino. Intanto, al Paradiso, verrà organizzata una festa d'addio per Gabriella.

Spoiler Il Paradiso delle signore, 23-24 settembre: Gabriella dice addio ad amici e colleghi

Nelle puntate di giovedì 23 e venerdì 24 settembre Gabriella saluterà Il Paradiso delle signore. La giovane parteciperà alla festa organizzata dal grande magazzino, durante la quale ci saranno momenti di commozione da parte di tutti, soprattutto della stilista che apparirà triste e malinconica. Mentre si festeggerà la partenza di Gabriella, a villa Guarnieri Adelaide di Sant'Erasmo accetterà di incontrare la figliastra Flora.

Nel frattempo, Ludovica apprenderà il motivo che ha spinto Marcello a non presentarsi alla serata di gala organizzata al Circolo. Dopo aver riflettuto, l'ereditiera metterà al primo posto l'amore per il barista e si dimetterà dal ruolo di vice-presidentessa.