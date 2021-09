Le anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore annunciano che la puntata di giovedì 30 settembre inizierà a mostrare le prime divergenze al grande magazzino di Vittorio. Tra Agnese (Antonella Attili) e Flora (Lucrezia Massari), infatti, inizieranno le prime discussioni in sartoria, proprio come temeva la signora Amato. Le cose non andranno meglio per Salvatore (Emanuel Caserio) che avrà la prima delusione da Anna Imbriani (Giulia Vecchio), perché non apprezzerà i suoi fiori. Ezio (Massimo Poggio) verrà assunto ufficialmente da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) come direttore della Palmieri e più tardi confiderà a sua figlia di essersi innamorato di una donna.

Ludovica (Giulia Arena) sarà in ansia per la vendita della villa perché dovrà prendere una decisione importante in pochissimo tempo, mentre tra Roberto (Filippo Scarafia) e Beatrice (Caterina Bertone) l'intesa sul lavoro sarà sempre più evidente.

Anticipazioni puntata Il Paradiso delle signore, giovedì 30 settembre

Per Salvatore la vita sentimentale continuerà ad essere in salita, almeno stando alle anticipazioni di giovedì 30 settembre. I fiori anonimi mandati ad Anna Imbriani, infatti non riscuoteranno il successo sperato e non saranno apprezzati dalla ragazza. Sapere questo, deluderà molto il socio di Marcello che aveva iniziato il suo corteggiamento con molto entusiasmo e fiducia. I giovane barista, tuttavia, non è a conoscenza dei problemi con il passato che ha Anna, tormentata dal padre di sua figlia che non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Nel frattempo, per Ezio sarà un giorno molto importante perché Umberto lo assumerà ufficialmente come direttore della ditta Palmieri e per lui questo significa un nuovo inizio accanto a sua figlia. Più tardi, l'uomo aprirà il suo cuore a Stefania e le confiderà di essersi innamorato dopo molti anni di un'altra donna.

La difficile scelta di Ludovica, anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa giovedì, 30 settembre, Ludovica vivrà momenti di forte agitazione a causa della vendita della villa di famiglia. La signorina Brancia, infatti, avrà solo un giorno di tempo per prendere una decisione importante in merito e sarà molto confusa sul da farsi.

Nel frattempo, l'intesa tra Roberto e Beatrice crescerà ogni giorno di più sul lavoro, mentre in sartoria le cose andranno in un modo decisamente diverso. Tra Agnese e Flora, infatti, inizieranno le prime discussioni e tra le due donne sembrerà molto difficile raggiungere un punto di incontro o creare un rapporto simile a quello che la sarta aveva con Gabriella Rossi.