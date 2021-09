Conto alla rovescia per l'arrivo de Il Paradiso delle Signore 6, che partirà il 13 settembre su Rai 1 con le nuove puntate. Gli attori sono sul set e, con tanti scatti Instagram e stories, stanno dando delle interessanti indiscrezioni sui prossimi episodi inediti.

È il caso ad esempio di una foto che immortala Marco di Sant'Erasmo, alias il nipote della contessa Adelaide, insieme a Ludovica e Marcello. Che il nuovo arrivato sia pronto a mettersi in mezzo alla coppia? Del resto, la contessa spererebbe che la bella Brancia si fidanzi con un giovanotto del suo rango e non certo con Barbieri.

Arriva Marco di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle Signore 6, il misterioso nipote di Adelaide

Tra i nuovi arrivi nel cast della soap Il Paradiso delle Signore 6 c'è quello di Orazio Caputo, giovane attore che potrebbe dare il volto a Marco di Sant'Erasmo, il nipote di Adelaide pronto a scombinare le carte in tavola.

In un primo momento, sembrava che fosse Moisé Curia a vestire i panni del giovane Sant'Erasmo, ma una recente foto di Caputo ha reso remota questa ipotesi.

Vanessa Gravina ha infatti postato una foto e un video in cui Orazio Caputo appare in una scena della soap insieme a Marcello, Ludovica e Umberto.

Ludovica e Marcello si lasciano?

Tantissime le novità che riguarderanno la famiglia Amato e in primis l'arrivo di Marco, il nipote di Adelaide.

Non si sa ancora che ruolo avrà all'interno delle nuove trame de Il Paradiso delle Signore 6, ma lo scatto con Ludovica e Marcello non pare casuale.

Negli episodi inediti, non si esclude che il giovane rampollo possa invaghirsi di Ludovica. Nelle anticipazioni della soap, infatti, si viene a sapere che la bella Brancia e Marcello dovranno lottare per il loro amore, nonostante abbiano superato tante difficoltà nella stagione passata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Chissà che in questo triangolo amoroso non si infili anche Adelaide, sempre pronta a difendere il buon nome della famiglia. La contessa dovrà anche far fronte alle indagini che si riapriranno in merito alla scomparsa di Ravasi. Il suo segreto verrà alla luce?

Tina Amato, Anna Imbriani e Roberto Landi tornano ne Il Paradiso delle Signore 6

Oltre alle new entry, ci saranno anche graditi ritorni. La turbolenta Tina si trasferirà a Milano (ma senza Sandro), così come Anna - che si scoprirà poi essere rimasta vedova di Quinto - pronta a voltare pagina proprio al grande magazzino. La dolce Imbriani, sola e disperata, proverà a riprendere in mano le redini della sua vita.

Vittorio rivedrà anche Roberto Landi, che si era innamorato di lui. Che cosa ci fa al Paradiso delle Signore? Pare che lui e Anna abbiano dei segreti da mantenere, oscuri retroscena nel loro passato che dovranno cercare di tenere ben celati.