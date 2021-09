La sesta stagione de Il Paradiso delle signore ha debuttato su Rai 1 lunedì 13 settembre 2021. Il pubblico ha ripreso a seguire le vicende di tutti i personaggi che ruotano intorno al grande magazzino milanese.

Stando alle anticipazioni, nel corso delle puntate si svilupperanno delle nuove storyline, specialmente con l'entrata in scena di alcune new entry. Inoltre, per i personaggi storici della soap, i telespettatori dovranno aspettarsi dei colpi di scena che stravolgeranno inevitabilmente le trame.

Sarà così per Ludovica Brancia di Montalto, sulla quale l'interprete Giulia Arena ha anticipato che la relazione con Marcello "avrà dei risvolti negativi".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, l'attrice di Ludovica: 'Una favola con risvolti negativi'

Come in ogni soap opera, anche nella fiction-daily di Rai 1 le trame sono destinate a complicarsi. Dopo l'inizio del 13 settembre, che ha mostrato Ludovica e Marcello (Pietro Masotti) molto affiatati, il pubblico dovrà aspettarsi tempi duri per la coppia.

Il volto dell'ereditiera, Giulia Arena, ha rivelato al settimanale TeleSette che i due personaggi non saranno sempre innamorati e spensierati come ad inizio stagione. L'interprete messinese ha dichiarato: "Solitamente Ludovica è colpita da una serie di disastri cosmici. Invece stavolta inizierà la nuova stagione al culmine della felicità".

Tuttavia, dopo queste affermazioni, l'ex Miss Italia ha anticipato che sarà "una bella favola con risvolti negativi".

Infine, sempre con riferimento a Ludovica, l'attrice ha svelato: "Il peso del nome di lei si farà sentire. Il loro amore (quello tra Ludovica e Marcello, ndr) dovrà superare molte avversità".

Adelaide ostacola Marcello e Ludovica: Il Paradiso delle signore puntate 20-24 settembre

Che Adelaide (Vanessa Gravina) non approvasse la relazione tra Ludovica e Marcello era più che evidente già alla fine della quinta stagione.

All'inizio della sesta, la contessa è convinta che la sua pupilla abbia lasciato il barista ma, dopo aver appreso che non è così, non si fa problemi a mostrare il suo dissenso.

Immediatamente passerà ai fatti. Durante le puntate in onda nella prima settimana di programmazione, Adelaide metterà alle strette la giovane, che dovrà scegliere se continuare ad essere la vicepresidentessa del Circolo oppure proseguire la sua storia d'amore con Barbieri.

La ragazza non si lascerà intimidire dalla contessa, e negli episodi che verranno trasmessi dal 20 al 24 settembre farà una scelta.

Ludovica dà le dimissioni: spoiler Il Paradiso delle signore 20-24 settembre

La giovane Brancia di Montalto si troverà costretta a scegliere tra la sua posizione sociale e l'amore. Dal canto suo, la contessa non si arrenderà di fronte alla testardaggine della giovane, e ricorrerà perfino alla collaborazione di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni).

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello non parteciperà ad un evento al Circolo, in occasione del quale Ludovica avrebbe voluto presentarsi con il fidanzato. Dopo aver saputo che la decisione di Barbieri è stata influenzata dalle azioni della contessa, la giovane farà una scelta drastica. L'ereditiera deciderà di rassegnare le dimissioni come vicepresidentessa.